Abrirá escuela para niños gay y transgénero en Alemania.

En Alemania, la organización alemana Schwulenberatung dio a conocer que planea abrir la primera escuela de niños gay y transgénero en el país.

El kindergarten será dirigido por miembros de un grupo en favor de personas gay, además de que el centro escolar estará dentro de un complejo de apartamentos exclusivo para la comunidad LGBT.

No algo nuevo que existan este tipo de escuelas, pues en según información de New Now Next, hay varias escuelas con el mismo concepto, en el que las residencias están cercanas a los centros escolares.