Como un acto de amor, Celia Rosales le donó un riñón a su esposo Roberto Andrade, diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y después del trasplante procrearon un hijo con el que en la actualidad forman una gran familia jalisciense.

En entrevista con Notimex, Celia aseguró que con el hecho de haberle donado un riñón a su esposo siente una conexión muy importante con él y junto a su bebé han podido solidificar su unión; mientras que Roberto calificó la actitud de su esposa como un verdadero acto de amor.

“Mi esposa tiene por calificación un cien porque me dio la oportunidad de vivir, por ella es que ahora puedo estar vivo, la amo mucho y me siento un hombre diferente porque tengo su riñón y porque después del trasplante procreamos a mi hijo Roberto Isaac”, afirmó.

Manifestó que la diferencia entre donador y receptor es que él tiene que tomar medicamentos de por vida, pero en realidad “nos hemos acoplado tanto que llevamos la misma dieta y estamos tan conectados que si ella se marea yo siento lo mismo, tenemos sensaciones muy similares”, aseguró Roberto.

Subrayó que se siente bendecido por Dios por el hecho de tener una nueva oportunidad para vivir al lado de Celia, con quien tiene ya 15 años de matrimonio, y con su hijo de un año.

“Voy para tres años con el riñón de mi esposa y mi bebé tiene un año, siempre pienso en ellos, cuando estoy trabajando en ocasiones tengo la sensación de que algo le pasa y le hablo, los dos sentimos lo mismo, es maravilloso nuestro amor”, puntualizó.

Recordó que durante siete años vivió con un riñón de su padre pero empezó con el rechazo y de nueva cuenta, ahora, como una manifestación más de amor que tiene recibió el de su esposa.

“Mi padre y yo éramos 80 por ciento compatibles, estuve trasplantado viviendo con ese riñón por siete años aunque varias veces hubo datos de rechazo hasta que finalmente se perdió, posteriormente tuve que entrar a protocolo por nueve meses y a hemodiálisis para recibir un nuevo trasplante”, explicó.

Por su parte, Celia comentó que su acción se debió a que simplemente ama demasiado a su esposo y quiere compartir su vida con él hasta que Dios quiera. “Después del trasplante nos amamos más, él es mi pilar, soy afortunada de tenerlo”, acotó.

Para Celia, el hecho de donar un riñón a su esposo no era algo que tenía que cuestionarse mucho porque lo quiere con ella. “En ese entonces no teníamos hijos y le dije: tú eres mi única compañía así que vamos a intentarlo, no busques más donadores yo te daré mi riñón”.

Roberto, quien trabaja como obrero en un ingenio azucarero de Ameca, Jalisco, de donde ambos son originarios, manifestó que también siente mucho agradecimiento por la atención recibida en el Hospital de Especialidades del IMSS.

Por su parte, el jefe del servicio de Nefrología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Benjamín Gómez Navarro, afirmó que el paciente trasplantado, de 35 años, recibió una segunda oportunidad de vida.

Explicó que este paciente ya había recibido un riñón de su padre con el que vivió siete años, pero luego de ese lapso de tiempo lo rechazó y ahora tiene el de su esposa.

El especialista del IMSS destacó que para llegar a este proceso ambos tuvieron que prepararse, el receptor en terapia de hemodiálisis y la donante tuvo que someterse a una dieta equilibrada para poder bajar de peso y así estar en condiciones de donar.

Gómez Navarro resaltó que previo al primer trasplante, el paciente fue diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica (IRC); en ese lapso él y su esposa intentaron procrear a su primer hijo, no obstante ella sufrió un aborto espontáneo.

Posterior al trasplante ambos habían perdido la esperanza de ser padres porque el enfermo con IRC fue derivado al servicio de Andrología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ginecoobstetricia, toda vez que los tratamientos de inmunosupresión pueden afectar la fertilidad del varón.

Tiempo después del trasplante, Celia quedó embarazada de su hijo quien el próximo 23 de febrero cumple su primer año de vida.

Aunque tuvo un embarazo de alto riesgo en la UMAE de Gineco-Obstetricia dada su condición de donadora y aunque su bebé nació mediante cesárea, su embarazo transcurrió muy sano y tranquilo.

