Adele dirá “Hello” el mes entrante en la ceremonia de los premios Grammy.

La Academia de la Grabación dijo a The Associated Press el miércoles que la superestrella británica, Kendrick Lamar, the Weeknd y Little Big Town cantarán en la gala del 15 de febrero.

Adele volvió a la música con “25”, su tercer álbum, que ha vendido unas 8 millones de copias en Estados Unidos desde su lanzamiento en noviembre. El primer sencillo, “Hello”, pasó sus primeras 10 semanas en el No. 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

“Este grupo de talentosos artistas es sólo el principio de lo que será, una vez más, prueba de que esta es la noche más grande de la música. Estamos deseosos de celebrar lo que ha sido un año maravilloso en la música, honrando lo mejor de lo mejor y presentando actuaciones nunca antes vistas”, dijo el presidente de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, en un comunicado.

Lamar encabeza la lista de nominados esta edición, con 11 candidaturas que incluyen álbum del año por “To Pimp a Butterfly” y canción del año por “Alright”, producida por Pharrell. Taylor Swift y the Weeknd le siguen con siete nominaciones cada uno, incluyendo a álbum del año por “1989” y “Beauty Behind the Madness”, respectivamente.

Little Big Town consiguió dos menciones: a mejor álbum country por “Pain Killer” y mejor interpretación country de un dúo o grupo por “Girl Crush”. Este tema, uno de los más grandes éxitos del año pasado, le mereció nominaciones a canción del año y mejor canción country a las compositoras Liz Rose, Hillary Lindsey y Lori McKenna (Little Big Town no escribió “Girl Crush”).

Adele, quien ha ganado 10 Grammy, calificará para las nominaciones en el 2017 porque su disco salió después del 30 de septiembre del 2015, la fecha límite para la premiación del 2016. En el 2012 la cantante se llevó a casa seis gramófonos dorados, incluyendo los de álbum del año por “21” y canción y grabación del año por “Rolling In the Deep”.

LL Cool J será el anfitrión de la 58ta entrega anual de los premios Grammy, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS desde el Staples Center en Los Angeles. Un homenaje especial a Lionel Richie, reconocido por la Academia de la Grabación como Persona del Año MusiCares 2016, también se incluirá en la ceremonia.

(AP)