Adele se coronó como la gran ganadora de la entrega 59 de los premios Grammy al triunfar en las categorías de “Mejor Canción del Año” por “Hello” y en “Álbum del Año” por su producción discográfica “25”.

Otro de los galardones que recibió fue “Mejor Grabación del Año”.

Aunque Adele derrotó a Beyoncé, la intérprete de “Singles ladies” ganó su segundo Grammy, en la categoría de “Mejor álbum urbano contemporáneo” por “Lemonade”.

Los homenajes estuvieron presentes durante la gala, uno de ellos fue el realizado a Prince. Por otro lado, David Bowie también fue honrado en el Grammy al ser reconocido en la categoría de “Mejor canción de rock” por “Black star”; la presea fue el tercer galardón que se le otorgó al fallecido cantante, a quien también se distinguió con los premios a la “Mejor ingeniería de álbum no clásico” y “Mejor actuación de rock”.

La entrega contó con las presentaciones musicales de Katy Perry, quien cantó por primera vez su más reciente sencillo “Chained to the rhythm”; el dueto de Metallica con Lady Gaga y el de The Weeknd con Daft Punk.

La ceremonia se realizó en el Staples center de Los Ángeles, con la conducción de James Corden.