Hispanos han encontrado en el Senior Center de Stamford un lugar para divertirse y mejorar su salud

Guadalupe Ramos

Connecticut.- “Mi vida ha sido inmensamente feliz desde que llegué aquí, yo me levantaba a la 1:00 de la tarde, y me acostaba otra vez; hoy me levanto a las 6:30 de la mañana, alisto mi material y vengo al centro”, dijo Esmeralda Abella.

Abella, de origen hondureño y de 73 años, tiene diabetes y sufría de depresión pero su vida dio un giro de 180 grados al llegar al Senior Center de Stamford, en Connecticut.

“Venir acá me cambió la vida en todos los sentidos”, destacó la hispana, quien todos los lunes asiste a las 10:00 de la mañana a practicar zumba con la instructora mexicana Lili Aguilar, quien pone a bailar y a gozar a los adultos mayores de la institución.

“Tengo 10 operaciones, pero si me ve bailando, me muevo allí como si nada, estoy muy contenta”, aseguró.

La directora ecuatoriana del programa hispano, Tony Khan Larrea, comentó que la señora Abella ha bajado de peso, ya no toma tantas medicinas, y tiene mejor controlada su presión.

Explicó que como ella, decenas de mujeres mejoran su salud mental, pues el socializar los obliga a vestirse todos los días, a salir de su casa, a convivir con otros, “conversan y su mente está ejercitándose, no se quedan en casa; se terminan las clases y ellos se van a tomar un café, salen juntos”.

Detalló que haciendo ejercicio mantienen controlada su presión, como la guatemalteca Laura Cruz, quien todos los días camina en la máquina.

Números:

3 dólares es el costo por día

10 años lleva funcionando el programa en CT

35 dólares cuesta la membresía

1,100 adultos son atendidos

Foto: Guadalupe Ramos