Si se aprueba el impuesto de 16% en la educación particular, hasta 35 mil estudiantes poblanos desertarán para cuidar la economía familiar

Puebla.- En caso de que se apruebe el 16% de IVAa escuelas priva­das, previsto en la ini­ciativa de Reforma Hacendaria, directivos de algunas institucio­nes manifestaron que al menos 35 mil alumnos dejarían de es­tudiar en esta modalidad y que incluso, algunas universidades podrían desaparecer.

Los rectores de algunas preparatorias calcularon que se perderá hasta el 25% de la ma­trícula compuesta por 139 mil 369 estudiantes, inscritos en los niveles de educación media su­perior y superior en la entidad.

Este fenómeno alcanzaría también a los niños de prima­ria y secundaria, quienes se ausentarían de las aulas en un 20% debido a que sus padres no podrían solventar los gastos.

María Inés Gutiérrez, madre de un pequeño en edad kinder, aseguró a medios locales que el incremento en las colegiaturas la pondría a elegir entre el estu­dio y darle de comer a sus hijos.

“Es triste porque los que pa­gamos por esto no somos ricos, hacemos un esfuerzo por darle lo mejor a nuestros pequeños y un aumento nos ahorcaría”, dijo.

“No estamos para soportar estos golpes (sic); tendríamos que regresar a las escuelas pú­blicas y de todas maneras es un gasto muy grande”, añadió.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Puebla hay 508 bachi­lleratos privados en los que es­tudian 51 mil 495 adolescentes, además de 362 universidades que brindan educación superior a 87 mil 874 jóvenes.

Carlos Enrique García Sánchez, rector del Bachillerato y de la Universidad del Real, consideró que hasta el 50% de las instituciones podrían cerrar pues tendrían unas pérdidas económicas insostenibles.

“Es fácil de entender. No hay niños, no hay mensualidades, no hay dinero para sueldos de maestros, no hay para instala­ciones”, aseguró el docente.

“El impacto del IVAa cole­giaturas es muy negativo, ojalá no sea aprobado por nuestras autoridades porque ningún país desarrollado que aspire a ser competitivo pone impuestos en la educación”, finalizó.

Marcharán padres de familia

De aprobarse la Reforma Hacendaria, las madres de los menores inscritos en escuelas privadas a nivel primaria y secundaria, no desechan la idea de marchar por las principales avenidas de Puebla para exigir que se revoque el 16% del IVA que se plantea implementar a la educación, pues consideran que la situación sería insostenible para la economía familiar. Cabe destacar que uno de cada seis hogares sólo cuentan con un sueldo, el materno, pues muchos de los padres migraron hacia Estados Unidos.

Foto: Especial