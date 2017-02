Agenda de protestas anti Trump en NY.

Los neoyorquinos descontentos con las políticas del presidente Trump seguirán haciendo oír sus voces.

Aquí la lista de las próximas demostraciones.

Brooklyn Stands Together: March and rally

Cuándo: Jueves 16 de febrero

Hora: 5:30 p.m.

Dónde: Brooklyn Borough Hall, 209 Joralemon St.

“La Facultad de Derecho de Brooklyn y las personas que componen el gran barrio de Brooklyn combinaremos nuestras voces el jueves 9 de febrero para mostrar al mundo que nuestros derechos no serán superados. ¡Únase a nosotros en el Borough Hall de Brooklyn a las 5:30 p.m. para una marcha hacia el Distrito Este del Tribunal Federal de Nueva York y de vuelta al Borough Hall, donde reuniremos y expresaremos nuestras opiniones juntas!”

Sunset Park Rally For Immigrant Families ¡Not1More / Ni1Mas!

Cuándo: Jueves 16 de febrero

Hora: 6 pm

Dónde: Brooklyn Community Board #7, 4201 4th Ave., Brooklyn

“La lluvia de incursiones de ICE en nuestra ciudad y en todo el país es un recordatorio para todos de que nuestros vecinos inmigrantes estarán separados a menos que nos levantemos y exijamos que nuestros funcionarios electos nos protejan a través de leyes como la NY Liberty Act (NY sanctuary state bill ). Únete a las familias de Sunset Park para una reunión fuera de Community Board 7 para exigir que el Senador Jesse Hamilton proteja a nuestras familias a través de la legislación. El Senador Hamilton será anfitrión de un ayuntamiento dentro del edificio de la Junta Comunitaria 7. Estaremos reunidos fuera en gran número para hacerle saber que estamos aquí para nuestros vecinos inmigrantes y lo necesitamos para representarnos a todos nosotros (documentados o no) en Albany…”

General strike against Trump rally – NYC

Cuándo: viernes 17 de febrero

Hora: 2 pm

Dónde: Washington Square Park, Manhattan

“Nos reuniremos en Washington Square Park para unirnos en solidaridad y protesta durante la huelga general nacional contra la llamada” administración “.

Not My President Day

Cuándo: lunes 20 de febrero

Hora: 9 am

Dónde: Trump Tower, 725 Fifth Ave., Manhattan

Queer and trans dance-party protest

Cuándo: sábado 25 de febrero

Hora: 8 p.m.

Dónde: Fifth Avenue between 55th and 56th streets, on the east side

“Esta protesta pacífica es una celebración de nuestra diversidad, nuestra fuerza y nuestro amor, una declaración de que incluso en los momentos más oscuros, podemos unirnos y bailar frente a la tiranía.Inspirado por el Partido Queer Dance en la Casa de Mike Pence por WERK por la Paz y más alentado por la Queer Rage (r) en Filadelfia, nos gustaría continuar la tradición de las protestas del baile. “

Queens stands together rally

Cuándo: d0mingo 26 de febrero

Hora: 11 a.m.

Dónde: MacDonald Park, Forest Hills, Queens

“El 26 de febrero vamos a reunirnos en MacDonald Park unidos por la libertad y la igualdad contra el intolerancia, el odio. Queens es el epítome del multiculturalismo de América. Nuestra diversidad fortalece, enriquece e ilumina. La razón, pero resistentes frente a la adversidad.No hay lugar para las comunidades de chivos expiatorios como el “otro” .En este momento de incertidumbre, esta es nuestra oportunidad de unirnos unidos en solidaridad detrás de los valores dehesa “.

Hell toupée rally

Cuándo: sábado 01 de abril

Hora: 1 at noon

Dónde: Por definirse

“Dile a Donald J. Trump que rechazamos sus políticas y mandatos llevando tu peluca favorita en protesta, con lo cual marcharemos a un lugar designado (TBA) y quemaremos las pelucas en efigie.

Tax march — NYC

When: Saturday, April 15 at 1 p.m.

Where: 1 Dag Hammarskjöld Plaza, Manhattan

“Es 15 de abril y nuestros impuestos son debidos ¿Qué hay de ti, Donald?” El equipo de Trump dice que la elección demostró que nadie se preocupa, pelear contra Trump y decirle: Sí, me importa. “

La marcha De Mayo

When: Saturday, May 6 at noon

Where: Trump Tower, 725 Fifth Ave., Manhattan

“I’m organizing a march on Saturday, May 6, 2017, to protest Donald Trump’s proposed border wall.”