Alex Lora prepara homenaje a la música mexicana con nuevo disco

El rockero Alex Lora dio a conocer que prepara un disco con el que rendirá homenaje a la música tradicional mexicana, con temas como “Canción mixteca”, “México lindo y querido”, “Cielito lindo” y “La vida no vale nada”.

En entrevista con Notimex, el miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) destacó que actualmente graba las canciones, pero al más puro estilo del Tri, y formarán parte de su producción número 50. “Incluso, estoy pensando en otras dos como ‘Cielo rojo’ y ‘Dios nunca muere'”.

Abundó que la idea de realizar una placa musical de ese estilo no es nueva, toda vez que siempre ha interpretado esos cortes durante sus giras internacionales.

“Siempre los toco y me impresiona cómo muchos de mis seguidores lloran cuando las interpreto al final de cada concierto. Se me enchina la piel cuando veo a los peruanos, a los argentinos, venezolanos y colombianos cantar esos temas como si fueran mexicanos, y no tengo palabras para expresar tanto amor a nuestra música”.

El creador de temas como “Niño sin amor”, “Triste canción de amor” y “Las piedras rodantes”, subrayó que en una reunión del Consejo Directivo de la SACM, platicando con Armando Manzanero, Martin Urieta, Memo Méndez Guiú, José Alfredo Jiménez y Gil Rivera, le propusieron que las llevara a un disco.

“No lo puedo creer, la gente llora por esos temas. En Estados Unidos llevaré la dedicatoria a todos los connacionales que viven fuera de nuestra nación”.

Lora recordó con nostalgia que también incluirá la canción que hizo con su fallecido amigo y compositor Jorge Macías, “Un día cualquiera”.

Abundó que el disco también traerá el tema dedicado al estado de Querétaro, que se llamará, “La Corregidora”, y que habla sobre la valentía de doña Josefa Ortiz de Domínguez en la lucha de Independencia de México.

“El disco saldrá a finales de mayo próximo. Por lo pronto estoy cerrando el ciclo de promoción del disco 49 con la Orquesta Sinfónica de Puebla”, finalizó.

NTX