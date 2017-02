A través de una entrevista que concedió el multimillonario mexicano, Alfonso Romo Garza, a la revista Forbes, hablo sobre su relación con el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora que el empresario encabeza el equipo de expertos que elabora el proyecto de nación que usará Obrador como argumento para intentar ganar, por tercera ocasión, las próximas elecciones presidenciales, Romo reveló cómo conoció al fundador de Morena.

El empresario señaló que en 2011, Dante Delgado, el ahora coordinador de Movimiento Ciudadano, lo invitó a comer a su casa, para conocer al líder social más importante que ha habido en México en los últimos 50 años o 70 años.

“Andrés Manuel me cayó muy bien, por cierto, es un hombre muy sencillo, sensible, inteligente, muy culto. Al final de la plática me dijo: ¿Por qué no me ayudas? Noooo, le dije, cómo te voy a ayudar. Con el plantón de Reforma, y con Bejarano, no, no, no… Imposible. Le dije, tu diagnóstico de México es correcto, tu diagnóstico es muy bueno, pero las medicinas, con esas medicinas no va a llegar el paciente ni a la ambulancia. Así le dije”. Más tarde Andrés Manuel me respondió, “Estúdialo, velo, luego platicamos”.