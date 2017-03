La Juventus venció 2-1 al Lechia Gdansk en duelo amistoso en Polonia



Notimex

El delantero español Álvaro Morata tuvo un altercado con Massimiliano Allegri, su técnico en el club Juventus italiano, luego de que superaron 2-1 al Lechia Gdansk de Polonia en partido amistoso.

Al minuto 71 del segundo tiempo el estratega decidió sustituir al atacante de 22 años para darle una oportunidad al canterano Alberto Cerri, situación que molesto a Morata y decidió marcharse a los vestidores.

El entrenador asistente de la “Vecchia Signora”, Marco Landucci, habló con el español para llevarlo hacia el banquillo junto al resto de sus compañeros, a lo que se habría negado y no detuvo su marcha a los vestuarios para ver la victoria de su equipo.

“Hoy no era su día, no me gustó. Independientemente de los errores técnicos, no me gustó su actitud; salían mal las cosas y se paraba. Por eso decidí cambiarlo”, señaló el entrenador Massimiliano Allegri.

La Juventus venció 2-1 al Lechia Gdansk en duelo amistoso en Polonia, con las anotaciones del francés Paul Pogba y del croata Mario Mandzukic, quien se estrenó como goleador de la escuadra italiana.