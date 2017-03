Mantas que podrían ser del grupo ligado con el narco, ‘Guerreros Unidos’ aparecieron en diferentes puntos de Iguala, Guerrero

Redacción

Guerrero.- A pesar de la seguridad que se encuentra desplegada en Iguala, el fin de semana apareció una manta donde presuntamente el grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’ amenazó al Gobierno con matar a gente inocente si no liberan a los 22 policías detenidos.

De acuerdo con un medio local el mensaje fue hallado en una barda de un predio al Noroeste de Iguala. El recado era directo, agresivo y lanzaba un ultimátum explícito en contra del pueblo y de los funcionarios.

“Gobierno corrupto regresen a nuestros policías municipales si no lo hacen vamos a empezar a matar a gente inocente y también del gobierno, no porque se anden haciendo pendejos aquí en Iguala, no nos van a agarrar, nos pelan la verga junto con nuestros presidentes y directores porque ellos son nuestra gente, gobierno iluso que por eso tenemos más plazas Taxco, Huitzuco, Ixtapa de la Sal, Teloloapan y Apaxtla putos mugrosos bola de muertos de hambre asalariados. La guerra comenzó atte. Los Tilos y Guerreros Unidos”, decía el texto.

Este aviso fue localizado un día después de que se hallaron otras dos mantas que tenían la misma advertencia.

¡EXIGEN JUSTICIA !

Por otro lado, las protestas que exigen se esclarezca el caso Ayotzinapa no han cesado. Ahora líderes empresariales, comerciantes y ciudadanos marcharon ayer por las calles de Chilpancingo, para pedir seguridad y la separación de su cargo del gobernador Ángel Aguirre.

Alrededor de 1 500 personas caminaron por la avenida Juárez hasta llegar a la plaza Primer Congreso de Anáhuac, en donde realizaron un mitin.

Los manifestantes demandaron la aparición con vida de los 43 normalistas que se extraviaron desde el pasado 26 de septiembre. También reclamaron un Gobierno que garantice la seguridad de los ciudadanos.

Además, a través de un mensaje firmado por 19 padres, la Iglesia de Iguala pidió justicia para descubrir y aplicar la ley a los responsables de los hechos violentos que se hicieron en contra de los estudiantes.

Foto: Cuartoscuro