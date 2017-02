Andrea Legarreta demostró que aún no supera las burlas que recibió por sus comentarios, realizados haces unos meses, sobre el dólar, donde aseguró que el incremento de éste, no afectaba a la economía mexicana.

Aunque el incidente no es reciente, un joven que se encontró con la conductora no dudó en recordarle el episodio.

“Ay, eres Legarreta, la del dólar”, comentó el joven. Inmediatamente, Andrea le respondió: “Ay, sí me ubicas, qué bueno corazón” y le comenzó a reclamar sobre su actitud.

Andrea no se percató de que la estaban grabando, por lo que siguió con los reclamos, pero al notar la presencia de una cámara, trató de que dejarán de grabarla, pero ya era muy tarde.