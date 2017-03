Ambos jugadores aseguran que el caso Aguirre no cambiará la percepción sobre los mexicanos en Europa

Madrid.- El futbolista mexicano Javier Aquino y el exjugador Francisco Palencia descartaron que la imputación del técnico Javier Aguirre afecte la imagen del futbol mexicano, y desearon buena suerte al entrenador en el proceso judicial.

En la presentación de las actividades en México de la casa española de apuestas Sportium, ambos afirmaron que se trata de un caso específico que no engloba las aspiraciones de jugadores y técnicos que buscan hacerse un sitio en el extranjero.

“Los mexicanos salen del país y tratan de hacer bien las cosas, hacerlo de manera positiva. No creo que ese caso (de Aguirre) afecte en la imagen de los jugadores mexicanos o de la gente deportista que de algún modo representa a México en el extranjero. No conozco bien el tema, no sé mucho de ese caso, pero espero no afecte”, dijo el jugador del Rayo Vallecano.

Palencia explicó que, “lo realizado por los mexicanos en España (…) es mucho mayor que ese caso y no creo que afecte en lo más mínimo la imagen y las aspira- ciones de los mexicanos en el exterior.

“Hay que valorar la calidad de los deportistas mexicanos que quieren crecer y se están preparando”, añadió el exjugador.

Foto: Especial