En la recta final del partido le fue anulado una anotación al paraguayo Darío Verón

Notimex

El arbitraje le “cargó la mano” a Pumas de la UNAM en el partido que cayeron 1-2 ante Guadalajara, señaló su técnico Guillermo Vázquez, quien lamentó que su equipo haya ofrecido solo un buen desempeño en el segundo tiempo.

En la recta final del partido le fue anulado una anotación al paraguayo Darío Verón, por supuesto fuera de lugar inexistente, y que habría significado el empate.

“Del gol anulado no la he visto, pero para mí estaba en buena posición y la expulsión (a David Cabrera) no era, hubo muchos detalles de ese tipo que se nos cargan a nosotros”, dijo.

En conferencia de prensa, el estratega del cuadro capitalino mencionó que el juicio del silbante Roberto García no fue parejo para ambos cuadros al momento de mostrar las tarjetas amarillas.

“En este partido sí (fue disparejo la labor del silbante), muchas tarjetas sin tanto motivo, faltas eran, pero no para amarillas, hubo parecidas de ellos y no pasaba nada y de a poco te van mermando, pero no voy a hablar más de eso”, indicó.

Lamentó que los Pumas hayan sido capaces de meterse al juego hasta el segundo tiempo cuando ya tenían una desventaja que al final marcó la diferencia.

“Me pareció regular el desempeño, ellos hacen dos muy buenos goles, para el segundo tiempo el equipo mejora, propone el partido, genera ocasiones de gol, me dejó bien, los muchachos mostraron deseos y carácter”, acotó.

Confió que los elementos que llegaron para este certamen entrarán en ritmo y podrán ser importantes para la consecución de buenos resultados.

“Seguramente eso es normal y lo sabíamos, la gente nueva que se va adaptando partido a partido, seguramente es parte de lo que el equipo aún no está para competir al cien por ciento”, sentenció.

Foto: Mexsport