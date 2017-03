Dos estudiantes de ingeniería del Tecnológico de Virginia fueron arrestados en relación con la muerte de una adolescente de 13 años cuya desaparición la semana pasada desató una intensa búsqueda durante cuatro días.

La policía de Blacksburg informó que David Eisenhauer, de 18 años, fue detenido el sábado y se le acusó de homicidio premeditado y secuestro por la muerte de Nicole Madison Lovell, que desapareció de su casa el miércoles.

Natalie Keepers, de Laurel, Maryland, fue arrestada el domingo y afronta cargos de eliminación indebida de un cadáver y complicidad en la comisión de un delito grave.

Eisenhauer y Keepers fueron enviados a la prisión del condado Montgomery sin derecho a fianza.

“Con base en las pruebas compiladas hasta el momento, los investigadores determinaron que Eisenhauer y Nicole se conocían antes de que ella desapareciera. Eisenhauer aprovechó esa relación para secuestrar a la adolescente, de 13 años, y después matarla. Keepers ayudó a Eisenhauer a deshacerse del cadáver de Nicole”, señaló la policía de Blacksburg en un comunicado.

La policía estatal de Virginia localizó los restos de Lovell el sábado en la tarde en el condado Surry, en North Carolina, al otro lado de los límites de Virginia. Horas después, la policía anunció el arresto de Eisenhauer, alumno de primer año procedente de Columbia, Maryland.

La portavoz de la policía estatal, Corrine Geller, dijo el domingo que un equipo de búsqueda y rescate peina un estanque en la escuela del Tecnológico de Virginia. Geller se abstuvo de precisar qué buscan las autoridades.

El jefe de la policía de Blacksburg, Anthony Wilson, dijo que Eisenhauer no confesó su participación en el homicidio de Lovell ni facilitó a los agentes información que condujera al descubrimiento del cadáver, según el periódico Roanoke Times.

La policía acusó inicialmente a Eisenhauer de secuestro; le imputaron homicidio cuando fueron encontrados los restos de la adolescente.

La menor había desaparecido la semana pasada. Su familia dijo que ella empujó una cómoda frente a la puerta de su dormitorio y huyó por una ventana. Integrantes de la familia de Lovell no respondieron de momento a los mensajes que les dejó The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre el particular.

Eisenhauer fue un deportista sobresaliente de pista y campo en la secundaria; en marzo, el periódico Baltimore Sun lo había nombrado Deportista Juvenil del Año en Pista Bajo Techo.

El Sun dijo que Eisenhabuer se había mudado a Columbia desde Yakima, Washington, para su último año y rápidamente se convirtió en una estrella en la costa este. Su entrenador dijo al periódico que Eisenhauer era “el secreto mejor guardado en Maryland”.

El rector del Tecnológico de Virginia, Tim Sands, dijo que el caso dejó a la comunidad de la escuela “en estado de consternación y tristeza”.

(AP)