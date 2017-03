Washington abre sus puertas para mostrarle al mundo cientos de productos elaborados por guerrerenses

Redacción

Washington.- EU presume una gran diversidad cultural y de tradiciones guerrerenses desde ayer y hasta el próximo 15 de octubre, mediante una galería de artesanías de dicho estado.

La muestra, que lleva por nombre Guerrero: Seven Regions of Art and Tradition, es de acceso gratuito y está expuesta en las salas del Instituto Cultural Mexicano en Washington; abre sus puertas para todo el público que deseé conectarse con esta parte del mundo.

En este sitio se deja ver que las costumbres mexicanas van más allá de un sombrero de charro, música de mariachi y platillos alimenticios típicos. El estado sureño muestra al público estadounidense sus telas, joyas, hamacas, juguetes y máscaras artesanales, todo ello bajo la presencia del jaguar, su máximo símbolo.

MITOLOGÍA MEXICANA

El secretario de Cultura del estado de Guerrero, Manuel Zepeda, aseguró que la historia de Guerrero está estrechamente ligada al jaguar y, tradicionalmente, su figura se usaba para asustar a los menores.

Pero la omnipresencia de este gran felino puede ser plasmada en cualquier objeto, como pasa en los exhibidos donde hay desde máscaras talladas y pulidas a mano, hasta un traje íntegro de jaguar.

Éste es el usado en las representaciones que se llevan a cabo durante la danza tradicional de los Tlacololeros. La mezcla de etnias y sus descendientes han aportado a la cultura guerrerense multitud de ritmos, colores y formas propias de los pueblos africanos que se manifiestan incluso en una música basada esencialmente en la percusión.

Gran parte de los objetos mostrados en la exposición están hechos de madera o de plata, dos de los materiales con mayor presencia en la entidad. Se pueden observar 157 piezas de arte, elaboradas por las manos de guerrerenses de las siete regiones, quienes destacan fuera de su tierra por su colorido y que son reconocidos dentro y fuera de su país.

SIN APOYO A OAXACA

En contraparte, comerciantes que ofrecen sus productos en el Mercado de Artesanías de Plaza Aldama, en Oaxaca, aseguran que sus ventas han bajado alarmantemente y lamentan el nulo apoyo que las autoridades les ofrecen para exportar sus productos.

Foto: Especial