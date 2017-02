Asaltan a “El Costeño” luego de presentación. El comediante Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño” fue víctima de la delincuencia el pasado viernes mientras regresaba de una presentación en Coacalco.

Carranza viajaba en su auto, junto con su hermano, cuando fue interceptado por un automóvil Mazda sobre Periférico, a la altura de Río San Joaquín, en el que viajaban tres sujetos armados quienes les robaron sus pertenencias.

El comendiante además, fue despojado de su auto, un BMW, pero pudo encontrarlo posteriormente en la colonia Pensil gracias a que no contaba con gasolina.

Entre las pertenencias robadas se encontraban carteras, identificaciones, los celulares de las víctimas, papeles importantes y ropa.

Al día siguiente del robo, “El Costeño” realizó la denuncia correspondiente, sin embargo, a través de sus redes sociales fue amenazado

Me llegó un mensaje de que no haga bronca, que me quede callado, con la foto de una pistola y una tableta, aparentemente la que me robaron, contó el comediante en el programa de Ciro Gómez Leyva