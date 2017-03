Se dio a conocer la denuncia de Belén Coronado contra el ex técnico de Chivas

Redacción

Un medio especializado dio a conocer la denuncia presentada por la podóloga de Chivas, Belén Coronado, el 30 de abril a las 20:30 hora, en la Unidad de Investigación Contra Delitos de Trata de Personas, Mujer, Menores y Delitos Sexuales de Guadalajara.

En la averiguación previa 1622/2014 describe lo que supuestamente sucedió cuando el ex técnico de Chivas, Ricardo Antonio La Volpe, la visitó en su consultorio.

Los hechos descritos por Coronado sucedieron el 18 de abril en su consultorio ubicado en las instalaciones del Club Deportivo Chivas.

“Comparezco ante esta representación social a efectos de denunciar hechos que considero delictuosos cometidos en mi agravio por parte del señor Ricardo La Volpe. El 17 del mes de abril me topé con el señor Ricardo La Volpe, del cual desconozco si tiene otro apellido, ya que casi no lo conozco y tiene acento en su voz como si fuera extranjero… Era el director técnico y es el responsable del primer equipo del club de futbol soccer denominado Chivas y como ahí todo mundo sabe que soy podóloga, es que me dijo que al día siguiente iba a ir a mi consultorio.

“Al día siguiente, como a eso de las 2 de la tarde, yo estaba en mi consultorio, que se ubica en las instalaciones del Club Deportivo Chivas…Ya era tarde y no había nadie de los jugadores… El señor La Volpe entró a mi consultorio, pero cuál fue mi sorpresa, el señor entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura… Quise portarme de una manera profesional y no le dije nada.

“Le dije que se sentara… pude ver que no traía ropa interior, al sentarse se le abrió un poco la toalla, ya que abrió las piernas, y alcancé a ver su pene. Me hizo sentir incómoda y no le dije nada, porque el señor La Volpe es una figura de autoridad… seguí con mi trabajo de manera muy profesional, quería evitar algún tipo de problema.

“El tratamiento implica tocarle únicamente los pies al paciente; duró aproximadamente media hora. Hacía muchos movimientos y observaba cómo se subía la toalla… Yo no quería verlo a la cara y empeorar las cosas… La toalla de este señor ya la traía a la altura de media pierna, abierta de la parte media, se le alcanzaba a observar su pene. Al final de la sesión, a los pacientes se les da un masaje en los pies. Yo me levanté y tomé una crema y le dije al señor que se la iba a aplicar desde la mitad de la pantorrilla hasta el total del pie… Le dije que la sesión había terminado. El señor La Volpe levanta su toalla aún más y su pene quedó sin cubrir y me dijo: masajéame más arriba.

“Le contesté que no hacía masajes y me dijo: ¿Qué, te da miedo? Caminé detrás del sillón, esperando que se fuera. Estaba nerviosa y desesperada. Decidí salirme, pero antes fui por mi celular. Tuve que pasar al costado izquierdo del señor, fue así que, aún sentado, siento un agarrón en la filipina médica, me tenía sujetada con la mano izquierda y me jaló para acercarme, tomó mi mano derecha y me dijo: tócame, tócame, ¿o qué, te da miedo?, jalaba mi mano hacia su pene. En el forcejeo logró que mi mano rozara su pene, sin que yo tuviera la intención de algún tipo de intimidad sexual.

“Logré zafarme, se levantó del sillón y en la puerta del consultorio me dijo: todo bien. Ya no quise contestarle y se retiró. Al siguiente día fui a trabajar de manera normal y llegué a eso de las 9 de la mañana, encontré a Jahir Pereira, Chatón Enríquez, Antonio Gallardo, Jorge Roauch, Antonio Jiménez… Los saludo y vi al señor La Volpe platicando con ellos y pensé que algo había platicado con ellos de lo que había sucedido… Me dirigí hacia donde estaban y les dije que La Volpe estaba enfermo y les platiqué lo ocurrido. Se asombraron y dijeron que me iban a apoyar.

“El jueves 24 de abril estaba en mi consultorio y en eso se metió el señor La Volpe, cerró la puerta y me dijo: perdóname, escucha, tengo familia, qué necesitas, pero di que no es verdad, que todo es un chismerío… Si yo sigo en Chivas te voy a ayudar. Le dije que no necesitaba eso, que no iba a mentir.

“Me dijo: me van a investigar, yo no te golpeé… Yo no soy malo. Le dije que lo perdonaba, pero no iba a mentir. Yo me he sentido intimidada, porque La Volpe, por medio de otras personas, me ha intimidado al decirme que él tiene mucho poder, que puede hacer que me corran. No es de mi interés llegar a una conciliación con Ricardo La Volpe… Es muy machista y despectivo con las mujeres, por lo tanto no quiero llegar a ningún tipo de arreglo. Es mi deseo interponer formal querella en contra de Ricardo La Volpe”.

Foto: Especial