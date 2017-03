El entrenador del Cruz Azul dijo que el regreso del Chepo es bueno para la Liga y el Guadalajara

Ciudad de México.- Probablemente en el futbol mexicano nadie conoce mejor la manera de trabajar de José Manuel de la Torre que Luis Fernando Tena.

El ‘Flaco’ fue parte del cuerpo técnico del Chepo cuando éste era DT de la Selección; el fue el que le dio la responsabilidad de dirigir a la Sub-23 que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

Por eso, el regreso de De la Torre a la dirección técnica del Guadalajara simplemente debe beneficiar a las Chivas y al futbol mexicano en general, analizó Tena.

“En muy poco tiempo demostró su capacidad y creo que le hace muy bien al futbol mexicano y a las Chivas el regreso de Chepo y de Néstor de la Torre”, destacó el entrenador de La Máquina.

Mientras Tena volvió a inicios de este año como estratega del Cruz Azul junto con Salvador Reyes como su auxiliar, el Chepo se mantuvo alejado de la actividad desde que salió del Tri en septiembre del año pasado hasta la semana anterior cuando se anunció su regreso al Guadalajara, algo resaltado por el ‘Flaco’

“Es un gran técnico y lo demostró en muy poco tiempo, ganó un título en Guadalajara, dos en Toluca, además de la Copa Oro”, agregó el entrenador celeste, quien siguió de cerca el sorteo para el Mundial de Clubes, en el que su equipo podría medirse al Real Madrid en caso de pasar a las Semifinales del certamen.

“Tenemos que pensar primero en el primer partido, no en la Semifinal, tenemos que ir paso a paso, si no, no va a servir de nada”, expuso.

