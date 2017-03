La cantante y actriz asegura que nunca dio su autorización para salir en la portada de diciembre de esa publicación

Redacción / Diario de México USA

Belinda dejó atrás la ternura que la caracterizaba en su época de cantante juvenil y no sólo por las sensualidad con que se maneja hoy en día, sino por la actitud aguerrida que tomó, en protesta por las imágenes que publicó una revista sin su autorización.

Beli fue directa al hablar del tema en el programa de radio ‘Reporte Última Palabra’, en México, pues negó tajantemente que las fotografías publicadas hace unos días en la revista ‘H’ hayan salido con su aprobación.

“Voy a ser breve en el tema; yo no hice esas fotos, no las vi y no están autorizadas”, aseguró.

La cantante aparece en la portada de diciembre de dicha publicación, pero lo que más llama la atención es que viste uno de los trajes de baño que utiliza en el video del artista Juan Magan, en el que actuó recientemente.

La artista mexicana ya analiza si tomará acciones legales en contra de la publicación que negoció con su imagen.

“Estoy hablando con mis abogados sobre el tema para ver qué se puede hacer, no hay ningún contrato”, reveló.

Pese a que la artista realizó estos comentarios, desde la revista anunciaron su aparición en la última edición del año e incluso le hicieron una mención directa en Twitter, aunque ella no contestó ni publicitó esa producción desde ninguna de sus cuentas en las redes sociales, algo que sí hizo con una sesión de imágenes recientemente para la revista ‘Marie Claire’.