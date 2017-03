Aunque se impuso como la más nominada por el Sindicato de Actores, la cinta no alcanzó las premiaciones esperadas

Continúa la temporada de reconocimientos a los mejor de la cinematografía y la televisión, por lo que la noche de ayer se llevó a cabo la 21 entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores (SAG) en la ciudad de Los Ángeles.

Para la edición número 21 de estos galardones, la cinta de ‘Birdman’ llegó como la producción con más nominaciones en el aspecto cinéfilo, ya que contaba con cuatro candidaturas, mientras que sus principales contrincantes en esta ceremonia, ‘Boyhood’ y ‘La

Teoría del Todo’ tenían tres. El filme del mexicano Alejandro González Iñárritu perdió en tres categorías, pero concluyó la velada llevándose la más importante, la de Mejor elenco.

La sorpresa de la noche se dio en la terna a Mejor actor, ya que el protagonista de ‘La Teoría del Todo’, Eddie Redmayne, venció al ‘Hombre pájaro’, interpretado por Michael Keaton.

El largometraje de Richard Linklater, ‘Boyhood’, tampoco se fue con las manos vacías, debido a que Julian Moore recibió reparto.

Por su parte, J.K. Simmons repitió el triunfo de la pasada entrega de los Globos de Oro, como Mejor actor de reparto.

En el contexto televisivo, la serie ‘Orange is the New Black’ consiguió llevarse ambas estatuillas por las que estaba participando, Mejor elenco en comedia y Mejor actriz de este género, con la representación de Uzo Aduba.

El histrión de 59 años, Kevin Spacey, recibió el reconocimiento como Mejor actor dramático gracias a su aclamado papel en el programa de Netflix, ‘House of Cards’. En esta misma categoría pero en versión femenina, Viola Davis se alzó con el premio.

‘Downton Abbey’ fue nombrada como la serie de drama con mejor elenco.

