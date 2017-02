Más de 9 mil rockeros, se reunieron en la explanada Complejo Cultural Universitario, Puebla, el pasado viernes 17 de febrero, para ofrecer un concierto, la agrupación que más destacó fue Caifanes.

Al momento de subir al escenario, la agrupación se conectó con el público de manera notable, no solo en el aspecto musical, sino al momento de expresar su repudio contra el presidente de Estados Unidos, a través de mensajes sociales.

“Estamos pasando por una crisis humanitaria y lo que más importa en este momento es la recuperación y la lucha de nuestros derechos, pero hay una fuerza mucho más cabrona que los derechos humanos, y se nos está olvidando, el amor”, al término de su mensaje el aplauso no se hizo esperar al tiempo de que entonaban “Antes de que nos olviden”.

Asimismo recalcó que están en contra de las acciones emprendidas por Donald Trump:

“Rechazamos las acciones bastante estúpidas, bastante extrañas que está teniendo el estúpido presidente de Estados Unidos. El estúpido presidente de los Estados Unidos, no sabe, no conoce y no se ha dado cuenta de la fuerza que tiene México”.

Además, hizo un llamado para crear unidad entre los mexicanos: “la unidad, raza, nace de un fundamento filosóficos que está permanente en tu vida, todos los días, siempre la unidad debe estar en tus manos y en tu corazón.”

“Nos tenemos que unir porque nos queremos y porque queremos que nos vaya bien”, agregó Saúl