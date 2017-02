Campeones del Super Bowl rechazan invitación a la Casa Blanca

Tres elementos afroamericanos de los Patriotas han sugerido que el presidente Donald Trump es la razón de su negativa.

Al menos tres jugadores del equipo campeón del Súper Bowl, Patriotas de Nueva Inglaterra, han rechazado asistir a la tradicional reunión que los ganadores de la NFL tienen con el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

Martellus Bennett, quien juega como ala cerrada, afirmó en una rueda de prensa que la gente sabe cómo se siente respecto a la presidencia de Trump.

En su cuenta de Twitter, Bennett aseguró en broma, tras el triunfo electoral de Trump, que él planeaba mudarse a vivir al espacio exterior.

Mientras tanto, Devin McCourty, capitán del equipo que juega como profundo, declaró a la revista Time: “la razón básica (por la que no asistiré a la reunión con el presidente) es que no me siento aceptado en la Casa Blanca”.

“Con un presidente con tantas opiniones y prejuicios tan fuertes, creo que ciertas personas pueden sentirse aceptadas allí, mientras que otras no”, aseguró McCourty.

Dont’a Hightower, quien se desempeña como apoyador, simplemente expresó a ESPN que él ya ha estado en la Casa Blanca cuando su equipo colegial de Alabama ganó el campeonato en esa categoría.

La actitud de los mencionados jugadores contrasta con la del mariscal de campo, Tom Brady, el entrenador Bill Belichick y el dueño del equipo, Robert Kraft, quienes han expresado en algún momento cercanía a Trump.

(NTX)