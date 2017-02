Captan meteorito sobre Lago de Michigan. Este lunes por la madrugada fue captado un meteorito sobrevolando el Lago de Michigan, iluminando así varios estados de la región, motivo por el que llamó la atención.

Además, el hecho quedó grabado en video por las cámaras de vigilancia de las patrullas. La Sociedad Estadounidense de Metoritos dio a conocer que también fue visto en otros sitios.

Aún no está claro si el meteorito cayó en el Lago de Michigan o si se desintegro.

Te dejamos con el video de lo que captaron las cámaras.

AWESOME video of early AM #meteor! This video is from Plover, WI. #swiwx #wiwx #mnwx #iawx #miwx pic.twitter.com/Z1sgxzWZ1u

— NWS Milwaukee (@NWSMKX) 6 de febrero de 2017