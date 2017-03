La actriz se encuentra de nuevo en la polémica

Redacción.- La actriz y productora Carmen Salinas aún no sale de un juicio y ya planea iniciar otro, en esta ocasión contra las hermanas Vallejo, con quienes produjo la obra “Aventurera”.

En días pasados, el juez que lleva el caso de demanda que el músico Luis Simón Montaño interpuso contra la actriz por despido injustificado, le ordenó a Salinas disculparse públicamente por los comentarios hechos contra el compositor.

“Le pido disculpas al señor Luis Simón Montaño, quien es una persona honorable, un buen cantante y buen músico.

Luego de conocer la demanda por despido injustificado, que yo no cometí, me entró el coraje y dije cosas sobre él, que no tenía que haber hecho; fue el coraje y el abuso a mi persona lo que me llevó a difamar al músico”, expresó la primera actriz.

Sin embargo, adelantó que demandará a las hermanas Vallejo, con quienes produjo hace tres años el show nocturno, y a quienes acusa de no haber tenido un trato responsable con la administración ni con el personal, así como apropiarse de equipo técnico, material y vestuario de la popular puesta en escena.

“Voy a actuar legalmente, así que se vayan preparando las hermanitas Vallejito, que se vayan preparando porque Gabriel Regino está muy indignado; las Vallejo se quedaron con todo, sonido, luces, hasta partituras musicales, todo lo tienen ellas, yo no tengo nada, más que el recuerdo que fue una gran obra y que en mala hora me asocié con las hermanitas Vallejo”, dijo Carmen Salinas, aunque no adelantó una fecha.

Foto: Cuartoscuro