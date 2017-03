Los jornaleros agradecieron poder elaborar el mueble que utilizará el Santo Padre en el Madison Square Garden

Guadalupe Ramos Follow @Diariodemexusa

Nueva York.-Después de tres semanas desde que se empezó a hacer, la silla que usará el Papa Francisco el próximo 25 de septiembre en el Madison Square Garden durante su visita a NY está lista, y sólo falta ponerle los cojines, dijo Gonzalo Cruz, organizador de Don Bosco Workers.

Mientras que el pequeño taller improvisado en el garaje del 345 Westchester Avenue de esta ciudad cerró ayer, informó Sal Sammarco, salesiano coadjutor y coordinador de la hechura del asiento papal.

Por su parte dos de los tres jornaleros que elaboraron la silla papal dijeron sentirse con más espiritualidad y bendecidos, mientras que uno comentó que se siente igual.

La silla del Papa está hecha con madera de roble y acabados en color caoba y blancos; las partes sólidas y la parte del asiento, y en su parte interna está pintada de roble. Pesa unas 150 libras, alrededor lleva madera solida, madera de roble, en la parte de atrás hecha con un marco por dentro. “La hemos hecho con amor”, manifestó uno de los jornaleros.

El dominicano Fausto Hernández aseguró que se siente mejor espiritualmente.

Con cuatro años de haber llegado al país, es un jornalero de Don Bosco Workers pero vive en El Bronx y dijo que llega diario a Port Chester a trabajar.

Recordó que en su país natal su padre lo metió a trabajar en un taller de mecánica, pero se dio cuenta que no le tenía tanto amor a la mecánica, y se inclinó por la madera, desde entonces es carpintero.

Francisco Santamaría llegó de Nicaragua hace 24 años y tiene 10 años trabajando como jornalero. expresó que nunca se imaginó hacer la silla del Papa,“ es una sorpresa, fue como sacarse la lotería”. Agregó que se siente agradecido con Dios por darle la oportunidad de participar en algo así.

El vive en Yonkers y pertenece a Obreros Unidos de Yonkers; explicó que siempre ha sido carpintero, y agradeció a las personas que lo eligieron por la gran oportunidad de hacer la silla del Papa.

El mexicano Héctor Rojas lleva 10 años viviendo en este país y como jornalero tiene el mismo tiempo.

Consideró que él sigue siendo el mismo, que su vida no cambió después de hacer la silla del Papa y la situación sigue siendo la misma. “No todos sienten los mismo”, aclaró el jornalero que vive en Port Chester pero fue recomendado por Obreros Unidos de Yonkers, y trabaja desde hace un año en Don Bosco Workers.

“He sido voluntario hace cuatro o cinco años con Caridades Católicas, ya estaba como voluntario, y cuando mi amiga Janet vino acá, ella me ha invitado siempre, me llamó y no sabía lo que era y yo estaba incluido para lo que fuera a hacer”.

El carpintero aclaró que la silla del Papa llevó mucho detalle pero fue simple, y consideró que el trabajo de tres semanas hubiera sido en menos días “pero nos han quitado el tiempo con las entrevistas”.

Don Bosco Workers Gonzalo Cruz recordó que la arquidiócesis llamó a la directora de Don Bosco Workers, Ann Heekin, y ella lo puso al frente; consiguió el pequeño garaje del sindicato Communications Workers of America. Informó que la arquidiócesis decidió tener dos grupos a Lincoln Hall Boys Haven y Don Bosco Worker, esta última es una organización sin fines de lucro que trabaja para los derechos de los migrantes.

Los jornaleros trabajaron tres semanas de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde con un pago de 20 dólares la hora y con el almuerzo incluido, el cual compraron por casi dos semanas a Taquería La Picardía.

Anunció que el pago de 120 dólares al día lo hizo Don Bosco Workers, de los cuales pedirán el reembolso a la arquidiócesis.

Foto: Guadalupe Ramos