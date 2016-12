Carrie Fisher, quien dio vida a la princesa Leia en “Star Wars”, se encuentra en condición estable, así lo aseguró su madre a través de su cuenta de Twitter.

El viernes, la actriz del universo de las galaxias, sufrió un infarto durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6

— Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) 25 de diciembre de 2016