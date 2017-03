El excantante negó haber tenido relaciones con Luis Miguel y Ricky Martin

Pablo Ruiz negó en Chile haber tenido algún romance con los cantantes Luis Miguel, Ricky Martin y Chayanne, aunque reconoció que este último en su momento lo invitó a su habitación de hotel, algo a lo que no accedió.

El cantante argentino, quien vivió sus mejores años durante la década de los 80, conoció a los cantantes en diferentes épocas.

“No tuve amorío con ninguno de los tres, por favor quiero que esté claro eso”, declaró para DiarioShow.

La exestrella infantil criticó que cierto los medios tergiversaron sus palabras para vender. “Lo cambiaron pero en realidad no fue nada del otro mundo”, afirmó Ruiz.

“A Ricky lo conocí en un encuentro de artistas, y le hice un comentario sobre que me había robado las bailarinas. Hubo un coqueteo, no más que un juego de seducción en esa ocasión, pero no estuve con él”, confesó.

Respecto a Luis Miguel, narró que lo conoció en la suite de su hotel en Venezuela. “Me invitó a tomar algo, estuve con él en su habitación pero había más gente, nunca estuvimos solos como ahora se dice”.

Respecto al cantante boricua, aseguró que se cruzaron en la piscina de un hotel en Chile, en el que coincidieron al hospedarse. “Me dijo que más tarde pase por su habitación para tomar algo y que nos conozcamos más, pero no fui, no acepté su invitación. No fui porque era chico, estaba en otra”.

Aunque confesó desconocer las intenciones de Chayanne, criticó que sus declaraciones sinceras fueran vendidas por los medios como hechos.

Foto: Especial