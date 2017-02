Al Clásico Nacional del sábado, Chivas llega en mucho mejor momento que su archi rival; los de Guadalajara son cuartos de la tabla general con 11 puntos, mientras que el América está en la duodécima posición con siete puntos.

Sin embargo, el delantero del Rebaño Sagrado, Alan Pulido asegura que no se confían por el mal paso de las Águilas, pues saben que el equipo contrario cuenta con jugadores muy peligrosos.

“No estamos confiados, sabemos de la capacidad que tiene América, de los grandes jugadores que manejan. No estamos relajados, al contrario, pensamos que América está en su mejor momento y hay que estar concentrados”, manifestó Pulido.

El tamaulipeco no veo como favorito a su equipo para llevarse los tres puntos mañana en la cancha del Estadio Omnilife y asegura que cada Clásico es distinto. “Este tipo de partidos se viven con una intensidad diferente y no hay favoritismo”, dijo en el dia de prensa previo al partido.

El goleador afirmó que tanto su equipo como él llegan en un buen momento a este partido. “Chivas ha ganado partidos importantes y yo me siento al cien por ciento. Me tocó marcar un gol con la Selección Mexicana y me ayudó mucho a mi estado anímico y me siento muy completo para este partido”.

