El Chepo de la Torre indicó que mantiene el objetivo muy claro

Redacción.- La maldición todavía no abandona por completo a Chivas y después de la victoria sobre Monarcas en la jornada pasada, volvió a caer, esta vez 3-1 contra Toluca, en el Nemesio Díez. Además, las lesiones persiguen al Rebaño, pues Miguel Ponce, Raúl López y Carlos Salcedo salieron por molestias.

Ante esta situación, el director técnico rojiblanco, José Manuel de la Torre, dijo que el equipo debe mantener sus objetivos claros y alejarse de los últimos lugares de la tabla porcentual; asimismo, añadió que debe lidiar con las lesiones, pues tiene un plantel de 30 futbolistas, de los que cualquiera, que esté en las mejores condiciones, puede actuar.

“Tenemos que seguir insistiendo, no es de un solo partido, tenemos que seguir forzando al equipo para lograr el objetivo (salir de la zona de descenso). Toluca es un buen equipo, es un buen rival. Se trata de defenderse y atacar para hacer daño al rival y en eso nos ganaron. El equipo no empezó mal, pero no fuimos precisos y ellos aprovecharon”.

En cuanto a las tres derrotas en cinco partidos del Apertura 2015, que hasta ahora los mantienen como penúltimo de la porcentual, sólo por encima de Dorados, y el trabajo de los otros equipos involucrados, Chepo precisó “estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hagan los demás”.

Foto: Mexsport