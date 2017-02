Con sus piernas largas y su cabellera negra, Cindy Dá­vila es el ejemplo del tipo de mujer que puedes encontrar en Perú, tierra andina que ade­más de espectaculares paisajes, cuenta con hermosas chicas, las cuales ponen muy en alto el nombre de su país.

Sus medidas 92-65-92, y su al­tura de 1.70 metros, le han ayu­dado a estar dentro de las 10 chi­cas más sexys de Latinoamérica; además, gracias a su voluptuosa retaguardia ganó el concurso “Miss colita” en la edición 2013.

Dos años antes, fue una de las finalistas de “Miss Reef”, desde ese certamen pudo escalar den­tro del mundo del modelaje, que como muchos saben, hay bas­tante competencia debido a las bellezas internacionales.

Pese a ello, Cindy no se intimi­da si llega alguna modelo euro­pea, ya que su piel morena y sus curvas conquistan a cualquier hombre: “Los chicos me piro­pean por mis ‘pompis’, mi paso por el Miss Reef no fue en vano. Además, tengo un cuerpo armo­nioso”, afirmó en una entrevista para Perú21.

Le ofrecen dinero

Entre los pasatiempos de Cindy se encuentra bailar y modelar; su horóscopo es Acuario y pesa 54 kilogramos. Cabe destacar que la peruana, de 28 años, con­fesó que en un momento de su carrera le ofrecieron ser “dama de compañía” a cambio de mu­cho dinero, pero rechazó la ofer­ta porque asegura que tiene principios y valores inculcados por su familia.

