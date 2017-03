La película del director Manolo Caro se exhibirá en la capital estadounidense

Para Manolo Caro, director de la películas “Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando”, participar en festivales no le quita el sueño, aunque está feliz porque su trabajo se exhibirá este mes en la ciudad de Washington.

El realizador anunció que su filme se presentará en las siguientes semanas en la Unión Americana, lo que representa una oportunidad para que el público de otras naciones y continentes pueda conocer su producción cinematográfica.

“Tenemos invitaciones a diferentes festivales, ahora el 25 de septiembre me voy a un festival de cine en Washington a presentar la cinta, invitado por la embajada de Estados Unidos, de ahí me conecto a Londres para mostrarla el 30 de este mes al Raindance Film Festival, enseguida regreso a México algunas semanas y vuelo a Tokio en octubre”, declaró.

“Me parece una enorme oportunidad para que la película encuentre otro público, creo que cada vez las cosas se acomodan para ser más honestos y para convertirme en el director que siempre soñé”, añadió.

Caro comentó que no ha pensado en inscribir el largometraje para que compita en algún certamen, pues dijo que los reconocimientos cinematográficos “no le quitan el sueño”.

“Nunca he pensado en los premios, no les he tomado tanta importancia, ni es mi estrés del día a día, me gustaría que algún día pueda aparecer algo por ahí, pero nunca ha sido mi prioridad, no sé cuál sea la de los productores, me despego de eso”, aseveró.

La semana pasada la cinta entró en su cuarta semana en cartelera. Desde su estreno ha recaudado 16 millones 950 mil 40 pesos y la asistencia de 335 mil 124 cinéfilos a las salas del cine, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine) en México.

Es por esto que sigue siendo la décima cinta más taquillera del país, razón por la que el cineasta está agradecido, pues interpreta que la respuesta del público ha sido positiva.

“Es un proyecto que nos tiene muy contentos, ha superado nuestras expectativas y la de la distribuidora, para mí es una película personal, muy diferente a las otras dos que hice, entonces siempre pierdes el miedo de lo que las cosas sean difíciles”, concluyó el cineasta.