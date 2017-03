En varias ciudades de México y de otros países, miles de personas marcharon ayer para pedir que aparezcan los 43 normalistas que están extraviados

Redacción

Ciudad de México.- El sentimiento de indignación por la desaparición de 43 normalistas de la Rural de Ayotzinapa y la masacre del pasado 26 de septiembre que dejó como saldo seis víctimas, unió en un grito de justicia a miles de personas que marcharon ayer en México y en al menos siete países más.

Las movilizaciones comenzaron en Chil­pancingo, donde alrededor de 10 mil protes­tantes, entre normalistas, maestros, agru­paciones campesinas y populares, policías comunitarias y profesores jubilados exigieron la presentación con vida de los 43 jóvenes que se encuentran extraviados.

Entre consignas como “Iguala ya no es Iguala de la Independencia… ahora es Iguala de la violencia” y “Pueblo, disculpa, no que­remos molestar, pero esta injusticia no se puede perdonar”, los contingentes avanzaron por la Autopista del Sol, donde bloquearon los cuatro carriles. La multitud se dirigió hacia el palacio de gobierno de esa ciudad donde realizaron un mitin.

MARCHAS NACIONALES

El asesinato y la desaparición de los norma­listas congregó ayer a más de siete mil ciuda­danos en la Ciudad de México, que salieron a las calles a exigir que se esclarezcan los hechos y que aparezcan los 43 chavos.

La marcha comenzó desde el Ángel de la Independencia, cerrando la avenida Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino.

En donde cientos de voces clamaron la presencia de los muchachos y pidieron al Gobierno que castigue a los culpables.

Por otro lado, Veracruz, Morelos, Mi­choacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas y otros estados de la República, se sumaron al paro anunciado por los padres de los normalistas.

En todos esos lugares, con marchas, blo­queos o mítines, los inconformes manifestaron su repudio a los actos de violencia que sucedieron el pasado 26 y 27 septiembre, así como a la desaparición de los estudiantes.

CAUSA MOVILIZACIONES

La convocatoria a la protesta que se lanzó en redes sociales, hizo eco en Argentina, España, Bolivia, Estados Unidos, Alemania, Noruega e Inglaterra, Italia, Dinamarca y Rusia, en don­de cientos de inconformes se manifestaron en las embajadas de México.

En los Ángeles, California, un grupo de personas entregaron una carta al cónsul de México en esa ciudad, Carlos M. Sada, con la que demandaron castiguen a los responsa­bles de la matanza en Ayotzinapa.

En Madrid, España, una veintena de manifestantes alzaron su voz en la Puerta del Sol que terminó con un mitin en donde se informaba a la población sobre el caso. En Barcelona se dio una de las movilizaciones en el extranjero más numerosas, pues unas 100 personas exigieron fin a la impunidad.

En Buenos Aires, Argentina, un grupo de jóvenes, la mayoría de la Universidad de Argentina, demandaron el esclarecimiento de este crimen frente a la embajada de México.

En Berlín, Alemania, se montó una vigilia y se encendieron veladoras por los 43 chavos extraviados, y se pidió que las autoridades ubiquen a los reponsables.

En Noruega, con pancartas en mano una decena de individuos se pararon fren­te a la embajada mexicana y calificaron los hechos como un crimen de estado.

En Bolivia, un grupo de chavos pega­ron pancartas en el consulado que decían: “ninguna masacre callará los gritos de justicia” y además demandaron una indagación transparente.

México dará cuentas sobre la investigación

Ciudad de México.- Las indagaciones que están llevando las autoridades mexicanas con respecto al caso Ayotzinapa ten­drán que ser explicadas en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en dos semanas.

El subsecretario para Asuntos Multila­terales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, dio a conocer a un medio nacional que tendrán que detallar las medidas cautelares que han tomado.

“Dentro de dos semanas tenemos au­diencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ocurre dos veces al año y tendremos que explicar; de hecho la Comisión emitió ya una orden de medidas cautelares y tenemos 10 días para informarle a la Comisión cómo estamos cumpliendo con esa orden de medidas cautelares”, afirmó.

Entre las medidas que se han pedido se encuentran: determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identifi­cados para proteger su vida e integridad; proteger la vida de los alumnos heridos, indicó por su parte el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

’INDAGACIONES LIMITADAS’

Al respecto Human Right Watch denun­ció que las indagaciones que realiza el Gobierno son limitadas y están lastradas por demoras inexplicables y contradicciones en sus declaraciones.

“Se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos”, declaró el direc­tor para América de HRW, José Miguel Vivanco, en una extensa carta dirigida al secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chang.

Vivanco aseguró que las investigacio­nes por las desapariciones forzadas han tenido una demora inexplicable.

BLOQUEOS EN DF. Los actos de violencia no se hicieron esperar en la manifestación que se llevó a cabo en el Distrito Federal, cuando alrededor de 30 jóvenes enca­puchados cerraron por poco más de una hora la avenida Insurgentes. Los chavos identificados como anarquistas también protestaron por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzi­napa. Los inconformes secuestraron la unidad 1005 B del Metrobús, la cual utilizaron como escudo para cerrar la vía y con ello no permitie­ron el paso de los automovilistas. Después de un rato, los manifestantes se retiraron hacia Ciudad Universitaria, restableciendo así la circulación.

Foto: Cuartoscuro