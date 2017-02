Veto migrante de Trump, a la Suprema Corte.

El 9° Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos emitió hoy su resolución sobre la prohibición de viajar del Presidente Trump: rechazó que el presidente Trump pueda instaurar una prohibición temporal a los viajeros de siete naciones mayoritariamente musulmanas, alegando que viola los derechos legales de las personas afectadas sin justificación de seguridad nacional.

El veredicto unánime dice que los tribunales tienen el deber “en tiempo de guerra, así como en tiempo de paz, de preservar intactas las salvaguardias constitucionales de la libertad civil”.

La decisión rápida de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito (Juez Richard R. Clifton, Juez William Canby y Juez Michelle T. Friedland) podría conducir a un enfrentamiento en la Corte Suprema dentro de unos días, a menos que la administración vuelva a marcar la prohibición de viajar o acuerde intentar su caso ante el juez federal en Seattle, quien ordenó bloquear la semana pasada.

El Departamento de Justicia dijo que estaba “revisando la decisión y considerando sus opciones”. Pero Trump claramente indicó que más apelaciones están llegando.

“¡LOS VERÉ EL TRIBUNAL, LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!” twittó Trump minutos después de que la sentencia fue dada a conocer.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017