El cantante dialogó con Diario de México Edición USA y pidió a los paisanos ser buenos representantes de la nación

Edison Esparza Follow @Diariodemexusa

Nueva York.– Cristian Castro envió un mensaje a los mexicanos que radican en Estados Unidos, por medio de Diario de México Edición USA.

El cantante aconsejó a los paisanos: “No dejen de sonar, trabajen, luchen, estudien, prepárense, háganlo por ustedes mismos y por darles un mejor futuro a sus hijos y familia, es por demás loable el sacrificio que hacen, son la fuerza obrera en el país donde se encuentren”.

“Recuerden que cada uno de nosotros tenemos que ser los mejores embajadores de México, hagan cosas derechas y prosperen, es la mejor forma de celebrar una fecha especial como la Batalla de Puebla, hay que tomar de ejemplo, el coraje y empuje que tuvo nuestro ejército para vencer a las fuerzas invasoras”, afirmó en una reciente visita a Nueva York.

Además, consultado sobre las fotos, escenas y escándalos en los cuales se ha visto involucrado, expresó que es un hombre perdido por el sexo femenino.

“Todos pueden hablar lo que deseen, se dicen muchas cosas que no van al caso, acepto soy un perdido por las féminas, hasta hoy tengo 200 mujeres, pero díganme ustedes si no me perdiera por ellas, díganme ustedes ¿por quién me perdería?, no tiene sentido la vida sin la mujer, son la creación divina, si es pecado que me condenen”, declaró sonriendo, mientras firmaba autógrafos en el Teatro United Palace.

Números:

1991 comenzó su carrera artística.

2012 lanzó el exitoso álbum “Celebrando al Príncipe”.

Foto: Facebook