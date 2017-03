El mandamás de las Chivas criticó a los dos ex seleccionados nacionales por no criticar la forma en que se maneja la Femexfut y el ‘Tri’

Guadalajara – El dueño del Club Chivas, Jorge Vergara, ‘regañó’ a Hugo Sánchez por defender a capa y espada las decisiones de Carlos Vela, quien por enésima vez rechazó jugar en la Selección Nacional. En cambio al delantero que juega en la Liga española lo exhortó a no involucrarse ni opinar en cosas que ignora.

“Creo que está usando una excusa que le puso de ‘pechito’ Hugo Sánchez, porque creo que Vela no tiene la menor idea ni vela en el entierro de cómo se maneja la Selección, la Federación y creo que al final de cuentas no ha estado tan mal manejada porque llevamos los campeonatos Sub 17, Sub 20 y se ha logrado muchas cosas”, explicó el empresario en otro de sus ‘arranques’ de ira.

“Él (Vela) no tiene que preocuparse ni que meterse, imagínense si todos los jugadores empiezan a preocuparse por cómo se manejan la Selección y la Federación. Para mí es muy simple, si rechaza el honor de representar a su país, no se merece ni remotamente que le hagamos caso”, justificó el mandamás de los rojiblancos al pedirle al ‘Bombardero’ de la Real Sociedad que no se inmiscuya en los asuntos de la Femexfut y en clara alusión a las razones que el futbolista dio para no militar en el Tri de Miguel Herrera.

“No sé por qué tenemos este síndrome de la telenovela en México, nos encanta sufrir y ser masoquistas” sentenció Vergara, quien asistió a la práctica de su equipo y aprovechó para recriminarle sus actitudes a los dos ex seleccionados nacionales.