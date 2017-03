Un joven creó revuelo en redes sociales tras crucificar a un can que, él dice, ya estaba muerto

Redacción

México, D.F. – Las fotos de un perro crucificado volvieron a enardecer las redes sociales luego de que fueran difundidas en Facebook y Twitter.

En Internet circula la imagen de Aaron Pino, un joven de Tecate, Baja California que posa ‘orgulloso’ mostrando un crucifijo de madera con el pequeño perro inconsciente y cuyas patas permanecen clavadas a la cruz.

En la fotografía se observa a Aaron Pino haciendo la seña de ‘cuernos’ con la mano izquierda a la vez que sostiene al can en la izquierda. De acuerdo con información de usuarios de Twitter y Facebook, el joven de 22 años busca marcas deportivas o de ropa que patrocinen sus actividades de ‘Skate Boarding’, por lo que usualmente ‘sube’ videos donde aparece a bordo de su patineta en su cuenta de la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Luego de recibir más de 3 mil comentarios en Facebook, muchos de ellos de rechazo a la foto y al maltrato animal. Sin embargo, el muchacho justificó el acto aludiendo que él halló al animal muerto junto a un río y que simplemente lo crucificó.

“No pensé que esto se fuera a salir de control, a la perra me la encontré en el río ya muerta y crucificada. Me llamó mucho la atención y me tomé una foto y la subí”, se puede leer en su cuenta de Facebook.

“La gente ataca sin saber, sin preguntar, sé que estuvo mal y no hago cosas buenas que parezcan malas… las cosas no fueron así”, redactó después en Facebook.

Foto: Especial