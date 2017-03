Lo natural es que los vástagos sepulten a los padres, pero ¿cómo cambia la vida, cuando se invierte la situación?

Brenda Fonseca

Estado de México.- Cuando mueren tus padres te llaman huérfano, cuando fallece tu pareja eres viudo, pero cuando un hijo pierde la vida, el dolor es tan inmenso que no existe una palabra para nombrarlo, menos cuando se trata de una negligencia médica.

“Era mi primer Día de las Madres, pasé horas frente a la tumba de mi bebé; esa tarde el cielo también lloró a mares”, narra Quetzalli Leyva.

Bryan fue un niño muy deseado por sus padres, sin problemas al nacer, nunca enfermó hasta que cumplió los 8 meses de edad.

“Todo empezó con una gripita con temperatura alta recurrente, le mandaban medicina e inyecciones, era ir y venir al doctor, una noche lo llevé al hospital infantil de Iztapalapa, donde la doctora descubrió que su rodilla estaba caliente, por lo que mandó hacer estudios, que fueron una tortura”, recuerda.

Su peor error

Su salud disminuyó en cuestión de días, incluso fue necesario transfundirlo debido a una anemia. La madre de Quetzy le recomendó consultar al doctor Álvarez, quien para descartar que se tratara de fiebre reumática, le pidió a los padres de Bryan llevarlo a un reconocido laboratorio: “ahí estaban los mejores especialistas, llévalo para que no lo lastimen más, me dijo el galeno”, recuerda con amargura, la madre.

“Llegamos al laboratorio en la colonia Santa María la Ribera. El estudio era carísimo, en ese tiempo no teníamos seguro social: mi esposo me preguntó angustiado ¿Se lo hacemos?

No me alcanza, pero yo insistí y mi madre que iba con nosotros puso el resto… dicen que él hubiera no existe, pero si no se los hubiera hecho, mi hijo viviera”, asegura mientras las lágrimas recorren sus mejillas.

“La laboratorista le ligó su bracito, mi bebé muy espantado comenzó a llorar, me miró como suplicándome que no lo hicieran, pero lo hizo clavó su aguja y le extrajo sangre”, expresa el acontecimiento.

El 2 de mayo, el brazo de Bryan se inflamó y cambió de color, llamaron al doctor Álvarez y a su pediatra, pero nadie trabajó por el puente del primero de mayo. Finalmente localizaron a la pediatra, pero se rehusó a tenderlo y recomendó llevarlo de inmediato al Instituto Nacional de Pediatría.

La despedida

Bañada en llanto, Quetzy tomó aire varias veces para seguir con su relato: “lo abracé fuerte contra mi pecho, lo besé, lo miré a los ojos y le dije no temas hijo nos vamos a separar un tiempo (pensaba que me lo iban a internar), pero en realidad me despedía de él y le di su bendición”, explica con tristeza.

Por fin llegaron, bajó del taxi y con su hijo en brazos entró al hospital, un doctor en un pasillo le ordenó dejarlo en una cama e ir a pagar, “regresé, vi a los médicos entrar y salir apresurados, ¿qué pasa? pregunté: ‘Su hijo entró en paro, si logramos regresarlo, le amputaremos su brazo’. Enloquecí de dolor, ¡Dios!

¿Cómo va a jugar mi niño sin un brazo? Y entonces imploré al Señor: En tus mano lo dejo, decide lo que sea mejor para él… sale un médico y me dijo ‘lo siento tu bebé murió’”.

Quetzy y su esposo fueron remitidos al MP para esclarecer el deceso del menor, lo cual ocurrió tras la necropsia que reveló que durante la toma de muestra sanguínea, le cercenaron una importante arteria por eso el brazo se necrosó por falta de torrente sanguíneo, además en su rodilla tenía un crecimiento de cartílago benigno.

Quetzy podía demandar e incluso pedir una suma millonaria; sin embargo, no lo hizo, pues sabía que ninguna de las dos opciones le regresaría a su pequeño hijo.

Foto: Brenda Fonseca