La cantante niega firmar contrato

Notimex

La cantante Danna Paola negó que esté por firmar contrato con Azteca, luego de que el productor Roberto Romagnoli afirmó que la actriz podría incorporarse a las filas de esta televisora el próximo año.

“Yo no he firmado con nadie, ni estoy a punto de hacerlo, no tengo ningún proyecto (en televisión) con nadie hasta ahorita, digo, veremos qué pasa el próximo año, ahorita termino la obra ‘Wicked’ el 18 de enero, vengo con mi disco, quién sabe qué pase”, señaló en entrevista.

La intérprete, quien cantó este jueves en la premiación de “Superhéroes contra el bullying”, en el parque de diversiones Six Flags, dijo que está agradecida con Dios porque ha tenido las puertas abiertas en varias empresas, no sólo en Azteca, sino también en Telemundo y Televisa, entre otras.

Por otro lado, confesó que sí ha sido víctima del “bullying”, pero que gracias al apoyo de su familia, amigos y de ella misma, ha podido salir adelante para no obsesionarse con este asunto.

“La verdad el ‘bullying’ es algo que a mí sí me ha pasado, sobre todo en las redes sociales con algunos comentarios; es un poco difícil para una persona pública que todo el mundo te critique, pero lo he sabido sobrellevar y hoy en día estoy feliz de evadir ese tipo de cosas”, señaló.

Además, añadió que está feliz de haber podido compartir su experiencia con diferentes niños y jóvenes respecto a este tema, dentro de la promoción que se le hizo al primer concurso nacional de tira cómica “Superhéroes contra el bullying”.

Aseguró que cuando empezó el proyecto teatral de “Wicked” mucha gente la molestaba al decirle que no podría hacer el personaje o que no tenía nada que hacer ahí.

“Hoy en día estoy súper contenta porque he podido superar ciertos obstáculos; es importante saber quién eres y qué es lo que te ha llevado a ser lo que eres”, aseveró.

Finalmente, invitó a sus fans a “Wicked” en el Teatro Telcel, “me quedan sólo 18 funciones, tenemos un maratón todo diciembre, les va a gustar mucho a quienes no la han podido ver, es una obra espléndida estoy muy contenta de poder estar ahí y muy agradecida por el apoyo”, concluyó.