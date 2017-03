De adolescente trabajó en la heladería Baskin-Robbins

Redacción

Probablemente has leído que es el presidente número 44 de la nación, el primer afroamericano y que fue senador por Illinois. Sin embargo, pocos saben que la mitad de su familia es blanca y que técnicamente hablando, no nació en América.

1. Es el primer presidente de EU que nació en uno de los estados no contiguos del país, pues nació en Hawai. Visto de esta forma, en realidad nació en Oceanía, no en América.

2. Su madre, Stanley Ann Dunhamm, era de raza blanca, quien se casó con el economista Barack Obama Sr., originario de Kenia.

3. De los 6 a los 10 años de edad vivió en Indonesia, donde acudió a una primaria local.

4. Cuando sus padres se divorciaron, ambos se volvieron a casar. Su madre, con un indonesio de nombre Lolo Soetoro, con quien tuvo una hija, la media hermana del presidente Obama, Mayra Soetoro-ng.

5. Aunque tiene ahora el trabajo “más importante del mundo” (presidente de EU), de adolescente trabajó en la heladería Baskin-Robbins.