No ha rendido cuentas de 12 millones destinados a seguridad

El presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Carlos Gordillo Ramírez, no ha podido demostrar qué hizo con 12 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, pues manejó el dinero sin rendir cuentas al cabildo. Además enfrenta problemas por poner a un jefe de policía que no cumple los requisitos marcados por la Ley.

Los regidores del Ayuntamiento notificaron estas irregularidades a las autoridades superiores del Estado y se deslindaron de cualquier responsabilidad por el mal manejo del dinero público.

Los regidores advirtieron que no autorizaron el ejercicio del programa Subsemun 2013, “en virtud de que la Dirección de Seguridad Pública no cuenta con un Director responsable de manera formal”, por lo que no hay un responsable directo del uso de esos recursos.

También rechazaron el nombramiento de Juan Francisco Niño Hernández, como nuevo director de Seguridad Pública ya que es un desertor del Ejército, no ha acreditado el examen de confianza y no cubre el perfil requerido para el puesto, aseguraron los regidores.

Izúcar permanece sin jefe de policía desde que se destituyó al mayor Teodoro Jorge Briones Muñoz por ser concuño del alcalde Carlos Gordillo Ramírez. Sin embargo, los regidores aseguran que Briones aún maneja la seguridad en el municipio, con constantes abusos contra policías y ciudadanos.