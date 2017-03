Obama desafió a los republicanos

Notimex

Lejos de ceder terreno para impulsar su agenda legislativa de los dos últimos años de su gobierno, el presidente Barack Obama desafió a los republicanos con un ambicioso plan que reafirma el carácter liberal de su administración, dijo hoy la prensa local.

Algunos de los principales diarios del país coincidieron en señalar la persistencia del enfrentamiento entre los republicanos que controlan el Congreso y el mandatario, ante el rechazo casi inmediato de algunas de las propuestas de Obama como elevar impuestos para los más ricos y bancos.

El periódico USA Today señaló que más allá de las propuestas del mandatario la realidad es que el país se encuentra dividido políticamente y eso hará difícil si no imposible implementar algunos de los cambios ofrecidos por Obama.

Recordó que en días previos al informe de gobierno los republicanos dejaron en claro que muchas de las propuestas que el mandatario ofrecería, tales como el recorte de impuestos para la clase media, ofrecía un punto de partida para trabajar juntos.

Por su parte The New York Times caracterizó las propuestas delineadas por el mandatario ante la sesión conjunta del Congreso como “una audaz llamada para la acción, aún si es posible que no haya acción”.

“Con los indicadores económicos a la alza, sus números de aprobación remontando ligeramente, él (Obama) no hizo referencia alguna de las elecciones (donde su partido sufrió una enorme derrota), no ofreció concesiones en su liderazgo ni compromisos para acomodarlos a la realidad política”, indicó.

The Washington Post destacó de igual forma que Obama lejos de reconocer el mensaje de las elecciones legislativas de noviembre pasado, el mandatario dejó en claro que las mejoras en la marcha de la economía durante el último año reivindicaron las políticas opuestas por los republicanos.

“Después de años de estar luchando con los republicanos sobre la dirección del país, Obama ofreció una defensa de una hora de sus políticas que por momentos sonaron como una vuelta de victoria. Insistió que el alentador cuadro económico demostró que él estaba en lo correcto y no sus adversarios”, apuntó.

Otros como el conservador The Washington Times apuntó que para los republicanos, el discurso del mandatario tocó con oídos sordos, “ignorando su victoria electoral a favor de una agenda partisana”.