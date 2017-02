Descubren error ortográfico en póster de tienda de Trump . La Biblioteca del Congreso canceló la presentación oficial de la tienda en línea del presidente Donald Trump y es que había un error en impresión de uno de los recuerdos.

En estos se puede leer una cita con un error que pasó desapercibido por todos los encargados de la tienda y de verificar los posters.

“No dream is too big, no challenge is to great. Nothing we want for the future is beyond our reach,”, Donald Trump

El error está en que es “too” en lugar de “to”.

Detalle del que nadie se dio cuenta. Por lo que el póster con el error fue retirado de la venta, este tenía el precio de $16.95.

Luego de esto, en redes sociales comenzaron a burlarse de él y del error en los afiches.