NUEVA YORK.- Desde hace 25 años, en su natal San Gabriel, Jalisco, Lucio Peña comenzó fabricando muebles de madera en el taller de un tío; sin embargo, su habilidad con el serrucho y el martillo era tanta que decidió dedicarse a la elaboración de artesanías.

Ahora en Nueva York, el mexicano ha destacado por su destreza con la madera y por su ingenio, que le han permitido convertirse en un reconocido artífice de la comunidad.

“Al arribar a la Unión Americana (a Kentucky en 2012) entré a trabajar en el área de la construcción. No fue una tarea fácil pero no quedaba de otra, las facturas por pagar no podían esperar, como tampoco algunas deudas que había dejado en mi país natal”, puntualiza Peña.

Ante la falta de trabajo, el jalisciense se vio obligado a trasladarse a Nueva York, concretamente al condado de Staten Island, donde tenía algunos conocidos.

“Al llegar a la Capital del Mundo, lo primero que hice fue entrar a trabajar como albañil, pero al darme cuenta que no siempre había trabajo, decidí retomar mi trabajo como carpintero. Pero en esta ocasión no elaborando muebles de madera, sino pequeñas artesanías”, cuenta el mexicano.

Volver a ejecutar dicha actividad no sería sencillo ya que el trabajo requería de costosas y numerosas herramientas especiales.

“Tuve que privarme de una serie de cosas para poder comprar todas las herramientas necesarias. Mientras transcurrió el tiempo y pude reunir el dinero necesario me dediqué a dibujar los objetos que elaboraría”, comenta el paisano, quien ahorró cerca de 3 mil 500 dólares.

Con esmero y dedicación, seis meses fueron suficientes para que pudiera adquirir todo lo que necesitaba. Fue entonces que puso manos a la obra. Cuadros, imágenes de la Virgen de Guadalupe, servilleteros, adornos, figuras de personajes de dibujos animados y demás objetos fueron algunas de sus primeras creaciones.

Sus trabajos hechos con madera no sólo han sido adquiridos por amigos, vecinos y compañeros de trabajos, sino también por algunos propietarios de locales comerciales que le compran sus artesanías para decorar sus establecimientos.

“He tenido la oportunidad de participar en ferias artesanales realizadas en calles y locales donde han acudido cientos de personas de diferentes nacionalidades a admirar y comprado mis creaciones para sus hogares o negocios”, afirma orgulloso.

PARA TODOS LOS BOLSILLOS

Aunque los precios de sus diferentes creaciones de madera varía, pues cada pieza es trabajada de diferente manera y puede requerir de mayor inversión económica y de tiempo, es posible encontrarlas de todos los precios.

“En algunas piezas me demoro tres horas, por ejemplo, en un servilletero. Un cuadro me toma un hora, pero en ciertas ocasiones me puedo demorar 8 horas, incluso hasta más tiempo. Los costos de mis trabajos van desde los 30 hasta los 400 dólares; por ejemplo, un servilletero cuesta 30 dólares, pero hace dos meses, cuando grabé en él el nombre de un restaurante, cobré 400”, finalizó.