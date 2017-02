Detienen a ingeniero de la NASA en aeropuerto de Houston. Un hombre que trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial NASA, fue detenido en el aeropuerto George H. Bush de Houston por agentes de Aduanas y Protección de Fronteras.

La víctima se trata de Sidd Bikkannavar, quien volvía a Estados Unidos de Chile. Los agentes le solicitaron su teléfono y la clave de acceso de éste.

Sidd publicó lo siguiente en sus redes sociales.

“En mi regreso al país el pasado fin de semana, fui detenido por Seguridad Nacional junto a otras personas varadas por el veto a musulmanes”.

this is from an IRL friend of mine. this is NOT my america. EVER. #MuslimBan Siid is a US Citizen. @CustomsBorder u say “Welcome Home” #NASA pic.twitter.com/W4UtF88rJy

— Nick Adkins (@nickisnpdx) 6 de febrero de 2017