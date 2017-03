La noche de ayer, el periodista Carlos Marín difundió a través del Diario Milenio, la conversación entre el capo Joaquín Guzmán Loera, alías ‘El Chapo’, la actriz mexicana Kate del Castillo y el abogado del sinaloense, Andrés Granados; dicha conversación fue interceptada por los servicios de inteligencia mexicana en el celular de Granados.

De acuerdo al periodista, el diálogo se produjo el pasado 25 de septiembre, y tuvo una duración aproximada de cuatro horas; además, indica que se utilizó un lenguaje cifrado para proteger la identidad de los implicados, destacando los motes de: Olvidado, M, Lic Oscar, Papá, M. Guapa, 1 y Ermoza.

La conversación inicia aproximadamente a las 20:10 con el siguiente mensaje:

M: Olvidado: Ya está conmigo señor.

Papa: Olvidado: Hola amiga, qué gusto saludarte aunque sea por este medio. ¿Cómo has estado?

En esta parte se deduce que quién envía el mensaje es Guzmán Loera y quién lo recibe es Kate del Castillo, que responde a las 20:17

M: Olvidado: Muy bien ¿Y tú?

En los chats que se desprenden de la conversación obtenida por Milenio, destaca la intención de Loera por reunirse con Del Castillo en su rancho de Sinaloa, además de mostrarle su interés de conocerla en persona, demostrarle su admiración y prometerle que la cuidaría más que a sus ojos; a lo que Kate respondió con agradecimiento, indicando lo siguiente:

M: Olvidado: Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias!

Poco después de terminada la conversación, el abogado le hace saber a Loera que Del Castillo tiene la intención de llevar con ella a su reunión al afamado actor estadunidense Sean Penn, de quién dice: “Es el actor más reconocido en los E.U.”

El Chapo accede a la petición e indica que la actriz puede llevar a quién quiera, sólo que deberá ser informado para preparar su encuentro.

Al final de la conversación, se hace énfasis en el entusiasmo que provoca en Kate el probable encuentro con el capo para platicar sobre los proyectos que traía en mente.

M: Olvidado: Si, ahí estuve con ella como una hora y media platicando, y diciendo que tiene muy buenos proyectos sus amigos y que uno de ellos se le cae la baba por venir a platicar con el G, y que aparte tiene otras cosas súper buenas pero eso nada mas al G, y que el actor y la Kate lo van a saber porque dice que son unas súper cosas buenísimas.

Con información de: Milenio Diario