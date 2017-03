El arbitraje exige justicia ¿muy tarde?

Bajo la Lupa

Por Arturo Brizio Carter

Hay dos sucesos que desde el punto de vista del arbitraje, hacen palidecer los hechos del terreno de juego en la doble jornada del campeonato mexicano. Son cuestiones extracancha, pero de gravedad extrema y que considero no se han afrontado con la seriedad que requieren por parte de las autoridades federativas.

El primero de ellos es el caso de los supuestos actos racistas en el vestidor del Pachuca, previo a su encuentro de Copa jugado en Cancún, Quintana Roo, frente al Atlante. Aparentemente algunos jugadores del cuadro Tuzo, dado el biotipo del cuarto oficial Adalid Maganda, que es muy moreno, emitieron sonidos guturales emulando a los de los simios. El cuerpo arbitral encabezado por Uriel Olvera sólo lo calificó como “comportamiento inadecuado”.

Los involucrados se han negado sistemáticamente a emitir declaraciones que propendan a aclarar las cosas. El presidente de la comisión de árbitros minimizó la cuestión, la directiva tuza y la federación no se pronunciaron y el interesado, Adalid Maganda, se ha negado a dar su versión de los hechos. ¿Raro, no? Sobre todo si en verdad no pasó nada.

El otro asunto es la demanda laboral que una docena de silbantes ha interpuesto en contra de sus empleadores aduciendo un despido injustificado. Antes de iniciar la presente campaña, fueron dados de baja Erim Ramírez, Fabricio Morales, Miguel Ángel Ayala y Víctor Bisguerra, así como otros asistentes, algunos por temas relativos a la edad y otros, por bajo rendimiento.

El abogado de los nazarenos es el Licenciado Marco Antonio García García, avezado litigante que ya paró de cabeza a la Femexfut con los asuntos de los hermanos Fabián y Alfonso Delgado Horcasitas y de Hugo León Guajardo, logrando liquidaciones que jamás hubieran obtenido por las buenas o por la vía de la conciliación.

La habilidad que en el foro exhibió el apoderado de la parte actora fue demandar no sólo a la federación, cosa que ya habían intentado otros árbitros y que el organismo rector había defendido negando la relación laboral, sino a todos y cada uno de los clubes de la Primera División y de la liga de ascenso. Esto los obliga a defenderse en lo individual y a atender el juicio, les guste o no, so pena de que el juicio se les vaya en rebeldía.

Dos preguntas: ¿Cuál es la necesidad de dar de baja a los árbitros? Digo, porque desde que el mundo es mundo nadie está obligado a designarte, entonces parece una imprudencia que puede llegar a costar mucho dinero correr a alguien por su edad, además de ser totalmente discriminatorio.

La otra: ¿Por qué a los jueces, centrales o asistentes, les dan ataques de dignidad hasta que están fuera? El señor Maganda desperdició una oportunidad histórica para defender su honor e incluso, sus raíces. Alguien lo convenció de lo contrario. Los demandantes se conformarán con dinero.