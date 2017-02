Todo parece indicar que el amor está haciendo de las suyas, ya que varios famosos están más enamorados que nunca. Una de esas parejas es la conformada por Edwin Luna y Alma Cero, quienes no dudan en demostrar el cariño que ambos se tienen.

“Claro que ya me quiero casar, la vida es muy bonita y hay que disfrutarla, ¿qué tal si mañana me muero? Así que por eso quiero hacer todas las cosas antes de que me vaya. Si se puede este año, pues este año”, aseguró el vocalista de La Trakalosa de Monterrey al Diario Basta!

Graban tierno video

Hace unos días la pareja estrenó “Como la luna y el sol”, tema donde el cantante se alejó del ritmo de banda que tiene acostumbrados a todos su público; la canción aborda el amor que se tiene una pareja, por lo que muchos fans catalogaron el sencillo como la canción ideal para este 14 de febrero.

Por otro lado, Edwin aseguró que ya tiene contacto con su hijo, a quien tuvo con su expareja Érika Oralia. Su ex y su primogénito radican en la Unión Americana.