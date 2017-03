El pequeño acaba de cumplir nueve años de edad y lo hizo en una silla de ruedas, de la cual no volverá a levantarse jamás, debido a un mortal padecimiento

Brenda Fonseca

Estado de México.- Siempre creí que no existe nada peor que la muerte de un hijo, pero este caso me enseñó que hay cosas aún más dolorosas, como enterarte que tu pequeño sufre una enfermedad que ni la ciencia ni Dios pueden curar.

Saber que esta dolencia le impedirá andar en bici, correr e incluso caminar, postrándolo en una silla de ruedas desde muy chiquito, hasta que un día su corazón deje de latir, no más allá de los 19 años de edad. Esta es la historia de Max.

Maximiliano Díaz Cruz, Max de cariño, cumplió nueve añitos el 2 de junio, pero dos meses antes lo festejó, ya que sus piernas comenzaban a atrofiarse, tal cual vaticinó su médico al diagnosticarle Distrofia muscular de Duchenne, por lo que su verdadero cumpleaños lo pasó en silla de ruedas, siendo el primero de sólo el Creador sabe cuántos.

El diagnóstico

“Todo comenzó con una simple gripa, lo llevé al pediatra, tenía cinco años, al ver sus movimientos torpes el doctor dijo que tenía una enfermedad, pero que mejor lo llevara al Seguro”, contó Antonia Cruz Quiroz, madre de Max.

Pensando que no era grave, Antonia llevó a su primogénito al masajista, pero este pidió asesoría a una doctora de Teletón de Tlalnepantla, que casualmente ese día estaba en dicha clínica, la cual le adelantó que era una distrofia sin precisarle de qué tipo; posteriormente los análisis confirmaron que es la más agresiva -Duchenne-.

“Me hablan del laboratorio, queremos corroborar algunos datos -me dijeron- pues había algo que no les checaba, pensaban que era un error –la enzima del hígado de un menor es de 50, Max la tenía al 100- , pero cuando les pregunté el posible diagnóstico, entonces me dijeron que todo estaba bien”,

Antonia se tranquilizó. Con este resultado llegaron al Teletón de Pachuca, el director les dio la bienvenida: “De aquí hasta el final en Teletón; yo no entendí por qué habló de un final”, murmuró la mami de Max. Antonia, de 32 años de edad, no daba crédito a lo que le decían 15 especialistas:

“Quienes padecen este mal, en la primera etapa, día con día pierden movilidad. Segunda etapa: Entre los nueve y 10 años de edad dejan de caminar, se les deforma la columna, pierden fuerza en los brazos. Tercera etapa: Ataca órganos en especial el corazón; mueren de un infarto a más tardar a los 19 años. Es una enfermedad incurable”, le explicaron los doctores.

“Lo primero que hice fue negarlo, decía: ni saben; me están diciendo que mi hijo no va a caminar, que va a sufrir dolor… que va tener una vida desgastante… después se me cayeron las lágrimas. Puede llorar, gritar, desahogarse señora, pero esta es la verdad no le podemos mentir, tiene que aceptar lo que va a venir -me dijeron los médicos-¡Pero me están hablando de mi hijo! les grité y sentí que estaba en una pesadilla, de la cual hubiera dado todo por despertar”, narró Antonia quebrada en llanto.

Después de ese día se encerró en su cuarto, pues el sólo ver a Max la hacía llorar.

“Entre mí decía cómo es posible, si fue un niño tan deseado, tres años busqué quedar embarazada, mi mayor sueño era tenerlo”, detalló.

“Los médicos me decían esta es la realidad, tiene que aceptarlo” y ¿Ya lo aceptaste Antonia? -le pregunté-, llena de cólera dijo: “No lo he aceptado, nunca vas a aceptar que tu hijo se va a morir antes que tú”, confesó.

Y es que cualquier madre en su lugar buscaría opciones, por más que te digan que tu hijo está desahuciado, así que Antonia le aplicó células madre y hasta lo llevó con un brujo, pero al final admitió que no hay nada, nada que pueda ayudarlo.

El primer susto

Hoy día la madre de Max, tras recibir terapia psicológica, vive el momento.

“Si se enferma lo cuido, si este día la pasamos muy padre, mañana no sé si va estar bien, pero ya no me encierro en el tema, prefiero disfrutar a mi hijo un día más”, declaró.

Pero su aparente tranquilidad se rompió una noche de junio cuando Max tuvo un cuadro de apendicitis, que debido a su padecimiento comprometía más su situación.

Camino al hospital y en medio de un grito de dolor, el pequeño Max se aferró a su mano diciéndole: “Mamá no me dejes ir, no me quiero morir, no te quiero dejar sola a ti y a mi hermana”, al escuchar esto, Antonia pensaba, no me puede estar diciendo esto.

Todo le pasó por la cabeza a esta mujer, cuando el médico le dijo: “Señora despídase del niño”, el vacío la invadió con tan sólo imaginar que no volvería a ver vivo a su hijo.

Por fortuna, el chiquillo salió con bien de la operación, pero pronto ese gozo terminó, ya que debido a que ingiere un medicamento, que si bien ayuda a que sus músculos no se debiliten tan rápidamente, en contraparte provoca que sus huesos también se adelgacen.

Por ello, días después de la cirugía sufrió una fractura de tibia, lo que adelantó el camino a la inmovilidad, pues una vez que le retiraron el yeso, Max no volvió a caminar, ni volverá. Max no lo sabe y quizá sea mejor así, pues esto nada cambiaría lo que el destino le tiene preparado, es más, una ocasión su madre intentó decirle que llegado el momento debería usar silla de ruedas, pero él se enojó mucho. Y así intentan hacer su vida normal, a pesar de que él hace poco dejó la escuela.

¿Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne?

Enfermedad hereditaria, por lo general afecta a los hijos de mujeres portadoras de la afección (con cromosoma defectuoso, pero asintomáticas), pero las hijas de las portadoras tienen un 50 por ciento de probabilidades de ser a su vez conductoras. Muy rara vez, una chica puede ser afectada por la enfermedad. La distrofia muscular de Duchenne se presenta en aproximadamente uno de cada 3 mil 600 varones y es incurable.

Gastos médicos

La atención médica para Max, asciende por el momento a mil pesos semanales, entre consultas, terapias, transporte y medicamentos, lo cual para Antonia es complicado reunir, tomando en cuenta que poco después de que el menor fue diagnosticado, ella se separó de su esposo, doce años mayor que ella; además no contaba con Seguro Social, hasta hace unas semanas cuando entró a trabajar a un centro de espectáculos, pues antes laboraba de Sol a Sol planchando hasta 60 prendas en un día, a cambio de 175 pesos.

Sin embargo, su sueldo no es suficiente, ya que cada día Max requiere nuevas cosas, como un respirador para cuando presente crisis por flema -lo cual le puede costar la vida, si ésta se le va al pulmón-, una silla de ruedas eléctrica, una cama para dormir tipo hospital, férulas para que no se le deforme el pie y Prendizona, medicamen to que cuesta 120 pesos y que le dura sólo 10 días.

Pero quizá nada de ello sería tan importante para el niño como lo siguiente: Oye Max ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? “Cuando vuelva a caminar quiero ir a Disneylandia, ¿Verdad mami que vamos a ir?”.

Antonia lo mira, se muerde los labios y se aguanta las ganas de llorar, mientras con la cabeza le dice que sí, pues en el fondo ella sabe que ese viaje no sería factible.

Números:

4 años de sufrimiento ha vivido el pequeño.

1,000 pesos semanales se gastan en su tratamiento.

9 años acaba de cumplir Max el pasado 2 de junio.

Foto: Especial