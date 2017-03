Llegó a NY en 1999 para lavar platos en un restaurante y poco a poco fue escalando posiciones, ahora lidera a 15 paisanos

Héctor Calderón Follow @Diariodemexusa

Nueva York.-Armando Ávila, es un experimentado chef que prepara una diversidad de platillos de la extensa gastronomía mexicana y gusta de hacer mezclas culinarias.

Además goza del don de mando para orientar con respeto, conocimiento y humildad a 15 paisanos que laboran junto a él en la cocina de un prestigioso restaurante de NY.

Llegó a NY el 3 de octubre de 1999 y dice que al principio la situación era complicada.

“La primer dificultad a superar fue haber dejado a mis seres queridos”, señaló.

Agregó que también le costó trabajo adaptarse a un ritmo de vida totalmente diferente al que acostumbraba en México, pero estaba en donde había deseado llegar, y había que hacerle frente a esta nueva realidad.

Así fue como comenzó a trabajar como lavaplatos aunque sólo se desempeñó en ese puesto por tres meses.

Pero su deseo de superación, y la idea de ser reconocido como un gran chef, no lo dejó quedarse estancado: “Pese a que mi función era sólo lavar platos, me quedaba a veces más tiempo en el trabajo ayudando a los cocineros y poco a poco fui aprendiendo, hasta que, tiempo después, pase a ser uno de ellos.

“Al inicio lo hacía por necesidad, pero le fui agarrando el gusto a la cocina”, declaró.

Ávila recordó a una persona que lo apoyó, le enseñó y motivó a perfeccionar sus conocimientos.

Este personaje fue Todd Miller de quien comenta: “Cuando comencé a incursionar con mayor afán en la preparación de platillos mexicanos y de otras regiones, tuve la ayuda de un americano de nombre Todd Miller, que aunque le perdí la pista, siempre lo llevare en mis pensamientos, de él aprendí mucho ”.

El chef mexicano no sólo es un experto en comida de su país, sino también de la gastronomía internacional: “Me encanta la comida de mi nación y me siento muy orgulloso de que a personas de distintas nacionalidades también les agrade, pero a mí también me gusta la comida francesa, italiana e incluso la asiática”.

“Por esa razón es que desde hace muchos años me sentí profundamente motivado a aprender el arte culinario. Me llama mucho la atención hacer una fusión de la comida de mi tierra con la de otros países tratando principalmente que la mexicana no pierda el sabor característico de nuestra región”.

Un ejemplo claro de los platillos fusión que prepara lo realizó para el restaurant La Marina de NY del cual recordó:

“Cuando trabajé como chef en el restaurante La Marina de NY inventé una pasta de langosta con una crema de cilantro, la cual era muy requerida por los comensales que frecuentaban el lugar”.

También relató una anécdota de un tiempo en que laboró en un restaurante en Miami en el cual nadie le creyó que fuera el segundo chef, debido a su limitado manejo del idioma inglés “Me encantaría recomendarles a todas las personas que vienen a este país, sobre todo a quienes les encanta la cocina y aspiran a algún día convertirse en chefs reconocidos de un lugar importante, que todo es posible y todos podemos llegar a cumplir nuestras metas y ser unos triunfadores para satisfacción de nuestras familias, y de nosotros mismos”, finalizó.

Foto: Héctor Calderón